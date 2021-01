Drie maal is scheepsrecht; drie hijskranen nodig voor supermagneet Nijmegen

Voor hoofdonderzoeker Arno Kentgens voelt het toch een beetje als een cadeautje dat hij niet uitgepakt krijgt: “Nou dat kun je wel stellen ja. We zijn nu al de hele dag behoorlijk in spanning.”

Pas op: sterke magneet!

Logisch ook, want de nieuwe magneet is een stuk krachtiger dan de exemplaren die al in het onderzoekslab van Kentgens staan. En dat zijn al geen kleintjes. Een gele stippellijn op de grond geeft aan hoe ver je bij de apparaten in de buurt mag komen, anders zouden je sleutel wel eens kunnen verdwijnen. Arno Kentgens: “Ze zijn zo sterk dat we niemand in huis hebben die sterk genoeg is om er weer iets vanaf te halen.”

Met die sterke magneten kunnen Kentgens en zijn collega’s meer te weten komen over verschillende materialen. Met dank aan kernspinresonantie: het feit dat atomen die overal in zitten ook magnetische eigenschappen hebben en rond gaan spinnen als ze binnen een sterk magnetisch veld gebracht worden. Arno Kentgens: “ Die gaan allemaal met hun eigen frequentie rondtollen. En die precieze frequenties vertellen ons iets over de omgeving van dat atoom.”

Veilige batterijen

De praktische toepassing daarvan zit ‘m bijvoorbeeld in de ontwikkeling van nieuwe oplaadbare batterijen. De huidige batterijen geven nog wel eens problemen. Arno Kentgens: “De beruchte batterijbranden die zijn wel eens in het nieuws geweest.” En mogelijk kunnen er op basis van nieuw onderzoek batterijen ontwikkeld worden die eindeloos opnieuw opgeladen kunnen worden zonder dit gevaar."

Maar daarvoor moet dus eerst de nieuwe magneet van 7 ton (7000 kg) naar binnen getakeld. Pas een derde hijskraan krijgt het deze vrijdag voor elkaar. Maar als de magneet dan straks eenmaal in bedrijf is, zal hij onderzoekers vanuit heel Europa naar Nijmegen trekken.