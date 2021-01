Braziliaanse variant coronavirus in Gelderland

Een van de twee Braziliaanse varianten van het coronavirus is in Gelderland geconstateerd. Foto: Pixabay

Van twee Braziliaanse varianten van het coronavirus, is er eentje aangetroffen bij iemand in Gelderland. Dat meldt het RIVM. Het gaat om iemand die onlangs in Braziliƫ is geweest, die na terugkeer in quarantaine ging en klachten kreeg. Uit verder onderzoek van het testmonster bleek dat deze persoon de Braziliaanse variant type P2 had.

Dat type is ook gevonden bij twee mensen in de regio Brabant. Deze twee personen hebben geen reishistorie met het Zuid-Amerikaanse land. Of er een andere link is met Brazilië wordt op dit moment onderzocht.

Van het Braziliaanse coronavirus P1 zijn er twee besmettingen in Amsterdam vastgesteld. Deze beide personen zijn kortgeleden teruggekomen van een reis naar Brazilië, zijn in quarantaine gegaan, ontwikkelden klachten en kregen een positieve testuitslag.

Beide Braziliaanse typen van het coronavirus zijn mogelijk besmettelijker dan het type dat tot nu toe het meest in Nederland voorkwam. Of dit ook daadwerkelijk zo is moet nog uit nader onderzoek blijken.

De P2-coronavariant is een variant die breed verspreid in Brazilië voorkomt. In deze variant komt een mutatie voor die mogelijk leidt tot de verhoogde besmettelijkheid. Ook is eenmaal opgebouwde afweer door een eerdere infectie met de klassieke variant, of een vaccinatie, daardoor mogelijk minder effectief. Of dit daadwerkelijk zo is wordt ook voor deze variant momenteel (inter)nationaal onderzocht. Er is nog geen duidelijkheid over een mogelijk veranderd ziekteverloop.