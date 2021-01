De Graafschap bekijkt opties bij Feyenoord, Wehrmann en Azarkan in beeld

De Graafschap wil de selectie na de komst van Clint Leemans nog verder uitbreiden om zo veel mogelijk kans te blijven maken op promotie. De club uit Doetinchem probeert te shoppen bij Feyenoord. Bij die club mag Marouan Azarkan vertrekken.

De 19-jarige vleugelspits moet aan speeltijd toekomen. Het liefst verhuurt de Rotterdamse club het talent voor een half jaar aan een club die bovenin meedraait in de eerste divisie. De Graafschap is een serieuze optie, maar ook NAC Breda heeft interesse.

Wehrmann

Dat laten bronnen vanuit Feyenoord weten. Azarkan, die in september 2019 debuteerde in het eerste, is een speler uit de eigen opleiding. Behalve Azarkan is ook middenvelder Jordy Wehrmann interessant voor De Graafschap. De 21-jarige Hagenaar kwam tot nu toe tot zes wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord. Hij stond ook een aantal keren in de basis dit seizoen.

Wehrmann speelt al jaren voor de Rotterdamse club, maar tot een doorbraak kwam het nog niet. Of Feyenoord hem laat gaan is nog onduidelijk. Een rol daarbij spelen ook de blessures bij twee andere middenvelders, Orkun Kökcü en Joao Teixeira.

Platje

Ook is Melvin Platje serieus in beeld. Platje staat onder contract bij Bali United, maar in Indonesië wordt door de corona pandemie niet meer gevoetbald. Platje zou onderweg zijn naar Nederland. Trainer Mike Snoei werkte eerder bij Telstar met de 32-jarige aanvaller.