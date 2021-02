Vriendinnen Willemijn en Perronne schrijven hoopvol liedje over 2021

De twee 16-jarige vriendinnen zitten trots in de kleine studio bij Willemijn thuis. "Hier hebben we het lied opgenomen", laat Willemijn zien. "Maar het idee begon bij Perronne thuis. We wilden graag samen een liedje schrijven."

De twee zijn behoorlijk muzikaal. "We spelen allebei een beetje piano en gitaar", legt Perronne uit. "Dus we zijn gaan zoeken naar akkoorden en tokkeltjes die mooi klonken samen."

Willemijn gaat verder: "Terwijl we bezig waren, kwam ineens de zin 'I'll be back in 2021' naar boven borrelen. Toen ontstond het idee voor een jaaroverzicht, daar zijn we mee verder gegaan."

Van corona tot Black Lives Matter

In dat jaaroverzicht komt van alles voorbij. "We beginnen natuurlijk met corona en de verpleegkundigen, maar het gaat ook over de bosbranden in Australië, de explosie in Beiroet of de protesten rondom Black Lives Matter", somt Perronne op.

Genoeg gebeurtenissen om 2020 een 'rampjaar' te noemen. Toch kent het lied een hoopvolle boodschap. "Het is inderdaad wel vervelend dat je je vrienden niet zo vaak ziet. Of dat de scholen dicht zijn", geeft Willemijn toe. "Maar tegelijk zijn wij niet ziek geworden en heb ik niet heel veel last van de maatregelen."

Willemijn en Perronne schreven samen een lied over 2020. Foto: Omroep Gelderland

Perronne vult haar aan. "Ik had juist dit jaar ook tijd voor dingen waar ik anders geen tijd voor had, zoals een fotoboek maken. En we hebben het gewoon erg goed in Nederland, als je dat vergelijkt met andere landen. Dus nee, zo'n rampjaar was het voor ons helemaal niet."

En dat klinkt door in het refrein. "We willen 2020 met al die gebeurtenissen achter ons laten, en er samen weer een mooi jaar van maken", legt Perronne uit. "We kunnen er weer samen tegenaan."

Eigen lied op Spotify

De vriendinnen hebben het lied opgenomen in de studio van Willemijns vader, Willemijn achter de piano, Perronne op de gitaar. En natuurlijk is het lied ook gepubliceerd, onder meer op Spotify en YouTube. "Dat is wel gaaf, dat we nu een eigen lied op Spotify hebben", lacht Perronne. "Ik hoop vooral dat zoveel mogelijk mensen dit nummer horen, en de hoopvolle boodschap meenemen", benadrukt Willemijn.

Een muzikaal jaaroverzicht is natuurlijk niet heel lang houdbaar. Dus rijst de vraag of ze vaker samen liedjes gaan schrijven. "Misschien moeten we elk jaar een jaaroverzicht gaan maken", knipoogt Willemijn. "We zullen in elk geval bezig blijven", belooft Perronne.