Jongens met bakstenen, steekwapen en vuurwapen in rugzak opgepakt

De politie verrichte arrestaties in Harderwijk tijdens het noodbevel. Foto: News United

In Gelderland zijn vijf verdachten opgepakt voor onder meer opruiing. Dat maakten het Openbaar Ministerie en de politie vrijdagmiddag bekend.

De politie heeft woensdag een 16-jarige jongen uit de gemeente Nunspeet en een 15-jarige jongen uit Zeewolde op heterdaad aangehouden op verdenking van opruiing, verboden wapenbezit en het voorhanden hebben van illegaal vuurwerk. Donderdagochtend werd bovendien een 22-jarige man uit Harderwijk aangehouden omdat hij via social media opriep tot opruiing. In Neede en Winterswijk werden een 23-jarige en een 22-jarige man aangehouden voor opruiing. Ze riepen daarbij op tot het verstoren van de openbare orde en het plegen van geweld.

Achterhoek

De man uit Neede werd woensdag aangehouden en moet binnenkort voor de rechter komen. De man uit Winterswijk werd vrijdagmiddag aangehouden. Hij is opgepakt voor verhoor. In dit onderzoek kwamen ook namen van jongeren naar voren die lid zijn geworden van een app-groep of die instemmend op opruiende berichten reageerden.

De ouders van deze jongeren hebben een brief gehad van de burgemeesters van Winterswijk en Berkelland. Daarin staat dat het aanzetten tot strafbare feiten of geweld tegen het openbaar gezag een misdrijf is en het vervelende gevolgen kan hebben.

Harderwijk

Agenten zagen woensdagavond de twee jongens lopen op de Newtonweg in de richting van de wijk Tweelingstad en omgeving. In die wijk was op dat moment een noodbevel van kracht. Beide jongens hadden een rugzak bij zich waarin de politie bakstenen, een steekwapen en vuurwerk vonden. Volgens de politie waren ze er op uit om de orde te verstoren.

Het noodbevel was was van kracht na aanwijzingen dat er rellen op handen waren. De jongens moesten mee naar het politiebureau en worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De 22-jarige man is donderdagochtend op last van de officier van justitie aangehouden omdat hij eerder op social media opriep om te gaan rellen en vernielingen aan te richten in Harderwijk. Hij is opgepakt voor verhoor en wordt ook vrijdag voorgeleid.

Doe het niet

De politie geeft aan opruiers en relschoppers op te sporen en flink aan te pakken. Ze waarschuwt jongeren goed na te denken voordat ze een strafblad en ongeregeldheden riskeren door het opruien met berichten op social media of in chatgroepen.