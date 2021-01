LTO wil zwaardere straffen voor insluipers bij boeren

Janssen kreeg voor het binnendringen bij het bedrijf van een konijnenhouder in Vragender in 2019 een voorwaardelijke taakstraf van 30 uur.

Voorzitter van LTO Nederland Sjaak van der Tak vindt de voorwaardelijke taakstraf voor de Vegan Streaker een lachertje. Van der Tak: "Dit staat in geen verhouding tot het leed dat de boer en zijn dieren is aangedaan."

De boerenvoorman gaat verder: "Ik heb met eigen ogen gezien hoeveel leed en gevaar dit soort insluipingen opleveren bij hardwerkende boeren en tuinders. Bij een pluimveebedrijf in Limburg hebben we dode dieren gevonden na een nachtelijke insluiping. De dieren waren zo geschrokken van het plotselinge licht dat ze zich massaal doodvlogen tegen de stalmuren. Door de klap en verstikking kwamen ze om. Bij insluipingen in varkensstallen hebben we gezien dat de moederdieren zo schrokken dat ze hun biggen vertrapten.”

LTO wil praten met Grapperhaus

Van der Tak spreekt van extremisme en wil een gesprek met justitieminister Grapperhaus. De wetgeving is schots en scheef wat hem betreft. “Het kan niet worden getolereerd dat dierenextremisten het ‘recht’ in eigen handen nemen. Als je met twee mensen of meer midden in de nacht inbreekt kun je maximaal 9 jaar celstraf krijgen, maar als je midden in de nacht bij een boerenbedrijf binnensluipt is dat hooguit 16 maanden."

Nauwelijks braaksporen

Voor veel boeren zijn bedrijf en woning één, betoogt de voorzitter van LTO Nederland en insluipen in stallen voelt als het binnendringen van je privéleven.

Bij insluipingen in boerenbedrijven zijn er doorgaans geen braaksporen vanwege frisse lucht voor dieren en noodzakelijke vluchtroutes, zegt LTO. De belangenorganisatie voor boeren noemt hermetisch vergrendelen van stallen onwenselijk.