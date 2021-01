Apeldoorn voorbereid op mogelijke rellen, panden gebarricadeerd

Ondernemers waren zaterdag druk met het barricaderen van hun winkels en panden, en het weghalen van losse objecten uit het straatbeeld. Ze zijn bang voor ongeregeldheden, want in verschillende plaatsen in Nederland liepen demonstraties al uit op geweld en vernielingen.

Of de betogers zondag ook echt komen, is dus niet duidelijk. Omdat eerdere demonstraties uit de hand liepen, trok de organisatie die wilde protesteren op het Zwitsalterrein zich terug. Maar onder het mom van 'samen koffiedrinken' willen mensen overal in Nederland toch samenkomen.

Spullen weggehaald

Jordi Vastenhoud van restaurant SOAP wacht het niet af en neemt het zekere voor het onzekere. "Alles wat buiten staat is weggehaald, terrastafels, stoelen, bankjes. Eigenlijk alles waarmee je maar mee zou kunnen gooien hebben we elders opgeslagen", legt de restauranthouder uit.

Vastenhoud hoopt op een vreedzaam protest. "Zoals het eigenlijk zou moeten, en dan maakt het niet uit of je het met de maatregelen eens bent of niet". Maar de vrees voor een geweldsexplosie overheerst.

Dichttimmeren

En hij is niet de enige: met hem hebben ook andere ondernemers op het terrein stappen ondernomen. Arjin Jans, directeur van Foenix Kringloopcentrum Apeldoorn, gaat nog een stapje verder. "Wij hebben hier vrijdag de hele boel ook nog eens dichtgetimmerd, zodat we niet het risico lopen dat er ramen ingegooid worden."

Dat risico loopt Vastenhoud wel. "Dichttimmeren was voor ons echt geen optie, we hebben zo ontzettend veel glas, dat is onbegonnen werk."

Op voorhand is voor het gebied rondom de binnenstad, het Zwitsalterrein en het station een noodverordening ingesteld. Die geldt sinds zaterdagavond 21.00 uur en duurt nog tot maandagochtend 4.30 uur.

Dat betekent dat de politie preventieve maatregelen kan nemen en gerichter op kan treden bij incidenten. Daarnaast haalt de gemeente zelf ook allerhande objecten weg uit de openbare ruimte.

Gevreesde coronarellen in Arnhem blijven uit

In Arnhem waren ze ook bang voor rellen, maar die bleven daar zaterdag uit. Op sociale media was opgeroepen om vanaf 17.00 uur te demonstreren bij concertgebouw Musis Sacrum tegen de coronamaatregelen, maar uiteindelijk kwamen er maar zo'n tien betogers naar die plek. Het bleef bij een vreedzame demonstratie.

Burgemeester Ahmed Marcouch kondigde op voorhand al aan dat er hard zou worden opgetreden als het uit de hand zou lopen. Ook online opruiing zou worden aangepakt.

