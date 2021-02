Vrienden Engelse Nige in de bres voor Airborne-pub

Twee keer maakte Nige Hinkin zelf de sprong boven de Ginkelse Heide in Ede. Daar wordt ieder jaar met groot spektakel Market Garden herdacht. Ook Hinkin, zelf oud-militair, is daar sinds jaar en dag bij, als bezoeker of dus als parachutist. En zo'n weekend ging nooit voorbij zonder een biertje bij The Pegasus in Arnhem.

"De pub is in 2010 begonnen en stond altijd in het teken van de levens die in 1944 hier verloren zijn gegaan. De Pegasus (een vliegend paard, red.) is ook het embleem van het Britse Parachute Regiment, ook bekend als de airborne forces. Er hangen hier memorabilia achter de bar en foto's aan de muur, dat vertelt het verhaal van Airborne. Het is eigenlijk een klein mini-museum waar je ook een biertje kan drinken", zo omschrijft Hinkin zijn kroeg.

Baan in Engeland opgezegd

Toen de pub in oktober 2019 te koop kwam te staan, hoefde hij daarom niet lang te denken. Hij zegde zijn baan op in Engeland, verhuisde naar Arnhem en tekende daar de papieren. En toen kwam de coronacrisis.

"Ook al bestond de kroeg al, ik word nog steeds gezien als starter en dus kom ik voor allerlei steunpakketten niet in aanmerking", sombert Hinkin. "Door de gedwongen sluiting verkoop ik nu geen bier, geen koffie. Maar ik moet wel de rekeningen betalen."

The Pegasus van de buitenkant. Foto: Omroep Gelderland

Merchandise als enige inkomsten

Vrienden van hem sprongen daarom in de bres en maken nu Airborne-merchandise: t-shirts, truien, sleutelhangers, sjaals. Alle opbrengsten zijn voor de Pegasus. Een groot deel van de merchandise werd al direct opgekocht door de Airborne Riders, een Britse motorclub die elk jaar in Arnhem Market Garden herdenkt.

Het is hard nodig, want ook met zicht op een speciaal steunpakket voor startende ondernemers ziet Hinkin het somber in. "Die hulp komt misschien pas in april of mei. Dan zijn veel zaken al failliet: . En dan zit ik als Brit ook nog met de Brexit. Ik moet nu in Nederland in mijn eigen onderhoud kunnen voorzien."

Of hij vreest dat hij daarom terug moet naar Engeland? "I hope not..."