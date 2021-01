Doesburgse stadsvlag is na jaren weer te krijgen

Sommige inwoners van Doesburg snappen er niks meer van. Waarom zien ze steeds vaker de Turkse vlag in hun stad? Maar als je wat beter kijkt, zie je dat dit niet de Turkse vlag is, het is de vlag van Doesburg. De rood-witte vlag met de halve maan erop wappert hoog in de lucht bij het stadhuis van Doesburg.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"Dat is 'm", wijst Rinus Rabeling van Streekmuseum De Roode Toren trots. Ook bij het museum zelf hangt de vlag uit. Natuurlijk is het feest als er een verslaggever van Omroep Gelderland langs komt, maar de vlag hangt er vooral om aan de inwoners te laten zien.

Sinds kort is hij weer te koop in verschillende formaten. Geïnspireerd door het succes van de Achterhoekse vlag? "Nee, niet eens, we kregen al langer de vraag van inwoners en organisaties of de vlag nog verkrijgbaar was en inmiddels hebben we al meer dan twintig bestellingen."

Uit de dertiende eeuw

Maar er zijn ook inwoners die denken dat het de Turkse vlag is, die in de wind wappert bij het stadhuis. Vooral het halve maantje erop brengt die associatie te weeg. "Ik kan me er iets bij voorstellen als je vlug kijkt, maar als je de twee vlaggen naast elkaar legt, zijn ze toch heel anders", aldus Rabeling.

De Turkse vlag is rood, met een witte maan en een witte ster. De Doesburgse vlag is rood-wit, en heeft een gele maan. De Doesburgse vlag bestaat pas sinds 1964, maar de kleuren en de maan bestaan al veel langer in de Hanzestad.

"Het maantje zie je al op deze gevelsteen uit de stadspoort van de zeventiende eeuw", laat Rinus Rabeling in het museum zien. "Maar in 1290 is-ie voor het eerst terug te vinden." De vraag blijft wel waar de maan voor staat. "Het kan een overblijfsel zijn van de kruistochten, maar het kan ook iets heel anders zijn. We weten het niet."

Onderzetters en ondergoed

Het maakt de museumvoorzitter niet uit dat sommige mensen de twee vlaggen met elkaar verwarren. "Ach ik heb ook wel eens gehoord dat de Achterhoekse vlag lijkt op die van Jamaica en zo zijn er nog veel meer vlaggen die op elkaar lijken."

Waar de Achterhoekse vlag zelfs terugkomt in onderzetters en ondergoed, blijft de Doesburgse vlag vooralsnog alleen te koop als vlag. "Ja die hele merchandising, zover zijn we niet. En ik denk eigenlijk ook niet dat het er van gaat komen", lacht Rabeling.