Thomas Letsch verwacht een 'amazing' maand januari voor Vitesse

Daar zou de nederlaag tegen VVV woensdag in Venlo niets aan afdoen. Vitesse won, inclusief het bekerduel met ADO Den Haag, vijf keer op rij na de winterstop en rukte op naar een gedeelde koppositie met Ajax. Na de sof van VVV moet Vitesse weer even pas op de plaats maken, maar trainer Thomas Letsch blijft positief.

"De maand januari is al heel goed en wordt 'amazing' als we zaterdag winnen van RKC", stelt Letsch vast. "Dan hebben we gemiddeld 2,5 punt behaald per wedstrijd in januari en dat is echt goed. Tegen RKC verwacht ik het echte gezicht van Vitesse ook weer te zien."

Combinatie

Letsch analyseert nog eens kort en bondig wat er in zijn ogen mis ging bij VVV. "Er is niet één duidelijke conclusie, maar we misten in het begin de agressie en intensiteit. Het lukte ons niet op de juiste manier druk te zetten. Daarnaast hebben zij een uitstekende spits", doelt de Duitser op Giakoumakis. "Verdedigend deden wij het niet goed, het was zelfs slecht. Dat alles maakt dat het mis ging."

Bewustwording

Volgens de trainer heeft het niet gedonderd in de kleedkamer van Vitesse de afgelopen dagen. "Spelers zijn vooral teleurgesteld. En natuurlijk ben je ook een beetje kwaad als je in zo'n goede flow zit met elkaar. Belangrijkste is dat we ons nu weer bewust zijn van een aantal belangrijke basiszaken die we moeten doen in een wedstrijd. Als je verliest, heb je altijd de kans daar de dingen uit te halen die nodig zijn."

"Ik zie ons de laatste wedstrijden ook veel kansen missen", vervolgt Letsch. "Die laatste bal voor het doel is soms ook niet goed, dat is een verbeterpunt. "

Danilho Doekhi beaamt dat de groep vooral teleurgesteld was. "We hebben alles naar elkaar uitgesproken, maar moeten er ook weer niet te lang in blijven hangen. Het was een uitglijder en we moeten nu niet alles groter maken dan het is. Focus houden is nu essentieel. Morgen moeten we met een reactie komen, want je moet direct door. Twee dagen later staat de volgende wedstrijd alweer voor de deur."