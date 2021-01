SKB werkt voor vaatchirurgie weer met MST Enschede

Het SKB in Winterswijk gaat op het gebied van vaatchirurgie weer samenwerken met het MST in Enschede, zoals dat tot 1 januari 2018 ook het geval was. Na de bestuurlijke fusie met het Slingeland Ziekenhuis gingen de Doetinchemse vaatchirurgen in 2018 vanuit het SKB werken.

Aan die laatste samenwerking komt een eind, nu de Raad van Bestuur in overleg met de Raad van Toezicht van het SKB heeft besloten opnieuw met de afdeling vaatchirurgie van het MST in zee te gaan. De meeste patiënten in Winterswijk met hart- en vaatziekten werden voor operaties al vaak doorverwezen naar het ziekenhuis in Enschede.

Verkenner

Met de keuze voor het MST gaat het SKB in tegen het advies van Marcel Daniëls, de verkenner die namens het inmiddels demissionaire kabinet voor centralisering van de zorg is en hij had daarbij een leidende rol voor het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem in gedachten. Het MST kan in tegenstelling tot het Slingeland ook in de avonduren, nacht en in het weekend de zorg bieden op het gebied van de vaatchirurgie. Het Slingeland zal nu mogelijk de samenwerking zoeken met het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem.

Na de bestuurlijke fusie zouden beide Achterhoekse ziekenhuizen ook een juridische fusie aangaan, maar die is afgeblazen. Het SKB koos er voor zelfstandig te blijven omdat bij een definitieve fusie met het Slingeland de spoedeisende hulp, Intensive Care en kindergeneeskunde op termijn naar het nieuw te bouwen ziekenhuis in Doetinchem zouden worden overgeheveld.

Volksopstand

Die aankondiging zorgde bijna voor een volksopstand in de oostelijke Achterhoek, onder aanvoering van de Stichting Behoud SKB. Ook het personeel van het SKB sprak zich uit tegen de beoogde fusie, waarna het draagvlak voor een fusie dusdanig afbrokkelde dat werd besloten dat beide ziekenhuizen blijven samenwerken, maar zelfstandig verder gaan.

Na de ontmanteling van de fusie, per 1 januari 2021, stond alleen nog een vraagteken achter de samenwerking met betrekking tot de vaatchirurgie. De Doetinchemse vaatchirurgen werkten op de polikliniek in Winterswijk, maar voerden operaties wel in Doetinchem uit. Tot een gezamenlijk vervolg komt het niet, het SKB kiest voor een hernieuwde samenwerking met het MST in Enschede.