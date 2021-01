Rijn bereikt volgende week mogelijk hoogste stand in drie jaar

Pas bij een ruime overschrijding van 14 meter boven NAP bij Lobith gaan de waterschappen over op dijkbewaking of het sluiten van coupures.

Op dit moment schommelt de Rijn rond 11 meter bij Lobith. Uiterwaarden die niet worden beschermd door zomerkades lopen dan onder. Natuurbeheerders en veehouders hebben grazers uit de uiterwaarden gehaald.

De grootste stijging verwacht Rivierenland na het weekend. Van hoogwater is officieel sprake als het water in de Rijn bij Lobith 15 meter heeft bereikt.

Zie ook: Bekijk hier de actuele waterstanden

Het hoogwater op de grote rivieren van komende week kan dat van 2018 evenaren. Dat hangt af van neerslag die nog valt in Duitsland en Frankrijk, zegt Waterschap Rivierenland.

Drie jaar geleden bereikte het waterpeil bij Lobith een hoogte van 14,65 meter . De laatste keer dat we officieel hoogwater hadden was in januari 2011. Zestien meter werd overschreden in januari 1995. Toen werden 250.000 inwoners van het Rivierenland geëvacueerd.

Voortdurende inspectie van de dijken

Die situatie is de komende dagen volstrekt niet aan de orde. Een woordvoerder van het waterschap in Tiel: "We verwachten dat de Maas al dit weekend tegen de dijken staat, de Waal en Nederrijn later in de week."

Medewerkers inspecteren de dijken voortdurend. Na de onbeschermde uiterwaarden stromen ook de door zomerkades beschermde buitenpolders vol. Dat gebeurt nu bij de buitenpolder bij Gendt.

Waterprojecten tegen natte voeten in de voorbije jaren moeten de komende periode opnieuw hun vruchten afwerpen; de Spiegelwaal bij Nijmegen-Lent vangt hoogwater in de Waal op en in Poederoijen komt het Munnikenland bij Slot Loevestein onder water te staan.