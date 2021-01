Grote zorgen over nieuwe locatie brandweer Twello

Onverantwoord. Dat is volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) het plan om de brandweerpost in Twello te verplaatsen naar de Weteringstraat. Volgens de VNOG heeft het korps vanaf de nieuwe locatie meer kostbare tijd nodig om te arriveren bij een brand of ander incident, waardoor de veiligheid van inwoners er op achteruit zou gaan.

In een brief aan de gemeenteraad van Voorst reageert de VNOG op de geplande verhuizing. "Zowel bij onze vrijwilligers als onze specialisten bestaan flinke bezwaren. Bezwaren die in onze ogen onvoldoende zijn meegewogen door het college. Wij maken ons dus grote zorgen over dit besluit."

Langere aanrijtijd

Het college wil de huidige kazerne in Twello verplaatsen omdat daarbij een nieuwe woonwijk moet verrijzen. Een stuk gemeentegrond aan de Weteringstraat, zo'n 800 meter van de huidige kazerne vandaan, ziet het college als beste optie voor nieuwbouw.

In een onderzoek van de VNOG kwam vorig jaar naar voren dat de brandweer vanaf deze plek waarschijnlijk gemiddeld gezien wel meer tijd nodig heeft om bij een incident te arriveren. Desondanks stelt het gemeentebestuur voor om de kazerne aan de Weteringsstraat te bouwen.

Nieuw systeem

"Na een zorgvuldige belangenafweging zijn wij van mening dat deze locatie voldoet aan de veiligheidsnormen vanuit de VNOG", aldus het college. Het college is hierbij uitgegaan van een nieuw systeem dat aangeeft hoe snel de brandweer op een locatie aanwezig zou moeten zijn, de zogeheten 'gebiedsgerichte' opkomsttijden.

2,5 minuut langer onderweg

In de praktijk komt het er nu op neer dat het korps gemiddeld een kleine acht minuten nodig heeft om bij een incident te arriveren. Volgens berekeningen wordt dat vanaf de locatie aan de Weteringstraat iets meer dan tien minuten. Dat is langer dan de huidige richtlijnen: voor de meeste gebouwen geldt nu acht minuten als norm.

De VNOG laat weten daarom niet achter deze locatiekeuze te staan. "Gezien het bovenstaande kunnen wij niet anders dan concluderen dat het college de veiligheid van uw inwoners niet als belangrijkste overweging heeft meegenomen in haar besluitvorming. De consequenties voor de inzet van de brandweer zijn groot."

Alternatief

Volgens de VNOG is de huidige locatie de meest geschikte locatie voor de brandweer in Twello. Door de toekomstige woningbouw ziet zij echter ook in dat een kazerne middenin een woonwijk niet ideaal is. Een locatie aan de Zuiderlaan, door het college ook onderzocht als optie, ziet zij als beste alternatief.

De halve minuut die de brandweer vanaf deze locatie waarschijnlijk gemiddeld extra nodig heeft om uit te rukken is volgens de veiligheidsregio acceptabel. "Wij zijn van oordeel dat de extra tijd vanaf deze locatie te verantwoorden is."

Maandag 8 februari praat de gemeenteraad over de verhuizing.

De opkomsttijd van de brandweer is de tijd tussen de melding en het moment dat de brandweer ter plaatse is. De post Twello verzorgt de basisbrandweerzorg voor de Twello en het omliggende gebied, waaronder Teuge, Wilp, Posterenk en Bussloo.