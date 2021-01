Friezen kritisch op hun Defensieradar, waarvan tegenhanger in Herwijnen moet komen

Het type nieuw radarstation voor Defensie dat mogelijk in Herwijnen komt, is in het Friese Wier al gebouwd maar zorgt daar voor geluidsoverlast. Daarom staat de radar daar nu 's avonds uit. De Friezen zijn naar Defensie gestapt om verhaal te halen.

In Nederland moeten twee radars staan om het luchtruim te verdedigen tegen gevaar van buitenaf. In Wier staat die radar al. Over de komst van de radar naar Herwijnen is al maanden discussie. Inwoners willen de radar niet in hun dorp omdat er al een KNMI-weerradar staat en zij vinden dat hun dorp overbelast wordt met straling. Ook zou de defensieradar volgens hen en deskundigen te dicht bij de bebouwde kom komen te staan.

Verstoorde wifi-signalen

De Friese gemeente Waadhoeke heeft Defensie vragen gesteld over de radarpost in Wier. Sinds de nieuwe radar is geplaatst, ervaren inwoners geluidsoverlast. In de brief van het college van burgemeester en wethouders vragen zij uitleg daarover, en ook over verstoorde televisie- en wifisignalen. "Wij delen de vragen en zorgen van bewoners," aldus de gemeente.

De gemeente wil weten wat Defensie gaat doen om de ervaren verstoringen op te lossen. Ook vragen ze nadrukkelijk aan Defensie om betere communicatie met de gemeente en de bewoners.



Eerste antwoorden van defensie onduidelijk

Volgens de gemeente heeft Defensie gezegd dat de radar 's nachts meer geluid maakt dan is toegestaan. Daarom is de radar na 23:00 uur ook uit. Waadhoeke wil van Defensie weten wat het plan is om het geluid te verminderen tot een niveau dat lijkt op de oude radar, die bijna niet te horen was.

Wethouder Tol: "Wij hebben nog niet alle inzichten", gaat ze verder. "Daarom dringen wij nu op antwoorden aan." Defensie neemt dat op met de leverancier van de nieuwe radar, stelt zij.

De inwoners van Wier hebben hoop op een goede afloop. Al zijn er ook inwoners die zeggen dat ze bij de plaatsing van de nieuwe radar meer vragen hadden moeten stellen. Net als de inwoners van Herwijnen nu doen.

