'Ik denk dat we er morgen weer staan', Vitesse wil zeperd snel vergeten

Vitesse wil zaterdagavond bewijzen dat de uitglijder bij VVV Venlo een incident was. In GelreDome is de formatie van Letsch nog altijd ongeslagen. Sondre Tronstad keert terug in de selectie.

De Noor kampte de afgelopen weken met een lichte terugslag nadat hij hersteld was van een hardnekkige enkelblessure. De middenvelder, die wordt gezien als een cruciale speler in het elftal, zit tegen RKC Waalwijk (zaterdag 21.00 uur) weer bij de groep. Tronstad, een balveroveraar maar ook een opbouwende speler, keert naar verwachting zelfs direct terug in het elftal.

Twee wijzigingen

"Ik kom waarschijnlijk met één of twee wijzigingen", kondigde Letsch alvast aan op Papendal. Dat zou dan ten koste gaan van Thomas Bruns die na de winterstop de positie overnam van Tronstad.

Na de laatste training vertelde de Duitse trainer van Vitesse dat hij over een complete selectie kan beschikken. "Iedereen is gezond en fit. Dat is na deze hele drukke januari maand bijzonder en daar kan ik alleen maar heel blij mee zijn."

Wake-up call?

"We hebben goed gesproken. Het blijft moeilijk waarom we in Venlo niet het echte Vitesse hebben gezien. De spelers waren vooral teleurgesteld, niet boos. We hebben uitgebreid en goed gesproken en ik denk dat we er zaterdag weer staan. Soms zijn dingen ook niet te verklaren. Wake-up call? Zo zou je het misschien wel kunnen noemen."

Broja in basis

Bij Vitesse neemt Broja tegen RKC vermoedelijk de plaats in van Oussama Darfalou. De van Chelsea gehuurde spits viel woensdag bij VVV in en scoorde ook na rust. Zeker is dat Letsch het veelbesproken systeem van 3-5-2 (met drie verdedigers, vijf middenvelders en twee spitsen) niet omgooit na de zeperd in Venlo. "Dat blijft gewoon zo."

Vitesse werd in Noord-Limburg geslacht door eredivisie topscorer Giannis Giakoumakis die vier keer scoorde (4-1). RKC staat vijftiende op de ranglijst met 14 punten. Woensdag verloren de Brabanders thuis met 2-1 van Fortuna.

Onderschatting

Volgens verdediger Danilho Doekhi is RKC een gevaarlijke tegenstander. "Ze staan niet hoog, maar spelen wel goed voetbal. We mogen ze absoluut niet onderschatten. Alleen moeten wij natuurlijk wel van RKC winnen. We hebben de wedstrijd van VVV besproken. Dat mag ons niet nog een keer overkomen. Als spelersgroep hebben we gezegd dat we het zaterdag gaan omdraaien We willen met een reactie komen", aldus Doekhi.

Bij Vitesse vertrekt Filip Delaveris. Hij kwam in Arnhem niet aan spelen toe en stond sinds zijn komst vorig jaar nooit in de basis. De Noor tekent een contract voor vier jaar bij Brann Bergen.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tronstad ( Bruns) , Tannane, Wittek; Broja en Openda.