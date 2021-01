Boeren trekken politiebusje uit de modder

Een politiebusje is vrijdagochtend vast komen te zitten in de modder in het buitengebied van Winterswijk. Twee boeren schoten met een trekker te hulp en trokken het voertuig uit de blubber.

Wijkagent Willem Saris was met een collega onderweg naar een verdachte situatie bij natuurgebied Döttenkrade bij Huppel. "We konden alleen niks zien vanaf de weg, dus we moesten het gebied wel in", legt Saris uit, die niks aantrof.

"Achteruitrijdend op hetzelfde weggetje kom je dan in een spoor terecht. Wij gleden daardoor van het zandweggetje af en kwamen vast te zitten." De agenten zochten vervolgens in de buurt naar hulp om uit de hachelijke situatie te komen. Twee lokale boeren waren wel bereid te helpen.

Met een kleine trekker lukte het om het politiebusje weer uit de blubber te trekken. "Voor die trekker is dat een fluitje van een cent", zegt Saris. "Daarna konden we richting de wasstraat om het busje af te spuiten en was het weer in orde."

De behulpzame boeren kunnen van de politie nog een cadeau tegemoet zien: "We hebben ze hartelijk bedankt en ze krijgen nog een mooie bos bloemen thuisgestuurd."

Binnenkort terreinwagens

Voorlopig moeten de agenten in het buitengebied van Winterswijk het doen met de huidige voertuigen, maar in maart komt daar verandering in. "Dit busje is natuurlijk niet echt geschikt voor dit soort werkt", beaamt Saris.

"Maar er komt ander materieel aan, want ik begrijp dat we in maart de beschikking krijgen over twee Toyota Landcruisers. Dat is wel welkom voor het werk in het buitengebied."