Aalten en Winterswijk willen 'Veluwse methode' inzetten tegen straathandel in drugs

Winterswijk gaat in navolging van Aalten onderzoeken of de zogenaamde 'Veluwse methode' kan worden ingezet om de straathandel in drugs aan te pakken. Beide gemeenteraden hebben daarvoor een motie van het CDA aangenomen.

De Veluwse methode houdt in dat als iemand op straat betrapt wordt bij het verhandelen van drugs, dat die persoon dan een voorwaardelijke boete krijgt opgelegd. Die boete wordt pas bij herhaling geïnd, dus als die persoon opnieuw de fout ingaat.

"Het blijkt dat een dealer zich de volgende keer wel bedenkt om het nog eens te doen en de ervaring leert dat dealers zelfs uit de scene stappen", zei CDA-fractievoorzitter Wim Wassink donderdagavond tijdens de raadsvergadering in Winterswijk. Hij kreeg de rest van de raad mee, alleen Loes ten Dolle (D66) keerde zich faliekant tegen de motie.

'Niet bewezen'

"De Veluwse methode is twee maal ingezet en het is niet bewezen dat het effectief is", reageerde Ten Dolle. De fractievoorzitter, kandidaat voor de Tweede Kamer tijdens de landelijke verkiezingen, vond bovendien dat 'bestuursrecht wordt ingezet als strafrecht', oftewel: bestuurders, laat handhaving aan de politie over. "De politie heeft middelen om in te grijpen."

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk benadrukte dat er zeker niet op elke hoek van de straat in Winterswijk wordt gedeald, maar toonde zich wel blij met de motie: "Zeker met betrekking tot de kans op herhaling, daarvoor kan het een middel zijn. Ik wil het graag onderzoeken."

De burgemeester wees ook op de aanpak deze week van de mogelijke rellen met betrekking tot de avondklok in Winterswijk en de afgekondigde noodverordening in Winterswijk. "Als het bestuursrecht zich heeft bewezen dan is het wel de laatste dagen geweest. Het schrikt mensen af", aldus Bengevoord, die in het onderzoek niet zal optrekken met collega Anton Stapelkamp in Aalten: "We hebben veel contact, maar als burgemeesters denken we ook wel eens verschillend over sommige dingen. Maar de uitkomst stemmen we zeker af."