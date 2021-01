Apeldoorn stoeit met komst zonneparken: twee projecten liggen stil

Een pilotpark in aanbouw in Beemte. Foto: archief

Initiatieven voor zonneparken De Beemte en Beekbergsebroek liggen voorlopig stil, totdat er een omgevingsvisie is opgesteld waarin precies duidelijk wordt wat wel en niet mag. Dat maakt de gemeente Apeldoorn bekend. Daarentegen kunnen de projecten Woudhuizermarkt en de Loenen Molenallee een aanvraag voor een vergunning doen.

Door de boel tijdelijk stil te leggen, wil de gemeente duidelijkheid geven aan initiatiefnemers en bewoners die rond plekken leven waar mogelijk een park verrijst.

Inwoners hebben zorgen

In Beemte Broekland bijvoorbeeld, zijn veel mensen niet blij met de mogelijke komst van zonneweides. Zij vrezen straks door verschillende initiatieven helemaal omsloten te worden.

Verantwoordelijk wethouder Maarten van Vierssen: “We zien grote betrokkenheid bij meerdere initiatieven van groepen omwonenden en agrariërs die zich zorgen maken over de gevolgen voor hun leefomgeving. Door nu deze stap te zetten, geven we duidelijkheid over de status van de verschillende initiatieven.”

Wat is wenselijk, wat niet?

Als het gaat om de zonneparken Beemte Broekland (niet te verwarren met De Beemte), Vaassensche Broek (deels in Epe) en ook Zonnepark De Somp (Klarenbeek), wil de gemeente om tafel met betrokkenen om een gebiedsvisie op te stellen. Dat is niet hetzelfde als een omgevingsvisie. De projecten hoeven dan ook niet stil te vallen, er worden alleen meer tussenstappen ingebouwd.

In die gebiedsvisie moet duidelijk worden wat wenselijk is voor de omgeving van een eventueel park en vooral wáár hij precies zou kunnen komen. Denk dan aan de afweging om vruchtbare boerengrond niet te op te offeren voor zonneparken, maar om in zo'n geval een andere plek te zoeken.

Nog niets is zeker

Daarnaast wil de gemeente dat de initiatiefnemers van weer een andere project, namelijk Zonnepark Woudhuis (ten westen van Apeldoorn), nog eens goed kijken naar hun plannen. Zij hoeven geen gebiedsvisie of omgevingsvisie af te wachten, maar moeten wel nadenken over de 'inpasbaarheid' van zonnepanelen in het landschap.

Al met al is het niet gezegd dat de bovengenoemde zonneparken er allemaal komen. De vergunningen moeten rond zijn en uiteindelijk is het de gemeenteraad die daarover beslist.

Zie ook: