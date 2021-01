'We willen hier geen snackbar!', gemeente maakt zich druk over fastfood

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Eerder deze week stuurden de wethouders een brief naar staatsecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid. Ze willen meer wettelijke bevoegdheden om snacktenten te kunnen weren bij bijvoorbeeld scholen en plekken waar al veel fastfood-zaken zijn.

Keuze

"Er wordt mij wel eens gezegd: wie ben jij dat je me voorschrijft wat ik moet eten?", vertelt wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede. "Maar daar gaat het me niet om, ik wil dat je een keuze hebt."

"Het is niet erg dat we een snackbar of een fastfoodketen hebben, als er daarnaast maar gezond voedselaanbod is, zodat je ook die keuze kunt maken." En juist het aanbod van gezond voedsel komt onder druk te staan, meent hij. Vandaar de oproep daar regels voor te maken. "Zodat als we tien panden hebben, niet al die tien panden gevuld zijn met fastfood maar er ook voldoende ander voedsel is."

'Geen zorgen'

De wethouder benadrukt dat bestaande horecazaken niet bang hoeven te zijn voor een gedwongen sluiting. "Die hoeven zich geen zorgen te maken. We gaan niet opeens snackbars of fastfoodketens weghalen of wegpesten. Het gaat om de lange termijn. Er verdwijnen soms winkels en wat we niet willen dat daar alleen maar fastfood voor terugkomt."

Status

Het is nog niet bekend of de gemeente fastfoodketens op bepaalde plekken ook echt mag gaan verbieden. De vraag voor meer sturingsbevoegdheden op dat gebied ligt nu eerst bij de staatsecretaris.

