Raad Wijchen stapt over draagvlakkwestie en steunt windpark Bijsterhuizen

De Wijchense gemeenteraad heeft in grote meerderheid voor het aanpassen van het bestemmingsplan en het verlenen van een realisatievergunning gestemd voor een windpark van drie windmolens ten noordwesten van bedrijventerrein Bijsterhuizen. In het uitgevoerde draagvlakonderzoek was net iets minder draagvlak dan het gestelde minimum en later draagvlakonderzoek door bewoners zelf zou zelfs aanzienlijk minder draagvlak aantonen. De raad is echter van mening dat het eerste onderzoek deugdelijk uitgevoerd is en het van groot belang is voor de gemeente om zelf de regie in handen te houden.

Gedragscode

Initiatiefnemer Wind in Wijchen wil ten noordwesten van Bijsterhuizen drie windmolens met een maximale hoogte van 185 meter realiseren. Dat is meer dan de 150 meter die eigenlijk afgesproken was in een door de gemeenteraad geformuleerde gedragscode voor windenergie in Wijchen. Uit het officiële draagvlakonderzoek blijkt dat er net geen twee derde meerderheid onder omwonenden is die positief gestemd is over de komst van windmolens op deze locatie. Dat verschil betreft volgens wethouder Titus Burgers (PvdA) één huishouden.

Regie bij de gemeente houden

Een grote meerderheid van de raad stapte over deze onvolkomenheid heen, met als gevolg dat de gemeente Wijchen de provincie Gelderland nu gaat verzoeken de planologische inpassing aan de gemeente over te laten. Dat is een belangrijk argument om voor de meeste partijen om vóór te stemmen, want het houdt in dat de gemeente kan bepalen waar de windmolens precies komen en met Wind in Wijchen een goede deal kan sluiten voor omwonenden waarbij planschade vergoed wordt en van gratis stroomvoorziening gebruik gemaakt kan worden. Die voordelen vervallen volgens Burgers als de provincie de regie in handen neemt. “Als de provincie besluit, staan wij aan de zijlijn en praten we niet meer mee.”

"Niet doordrukken als mensen het niet willen"

De fractie van Wijchen Lokaal verzette zich als enige tegen het besluit. Zij dienden een motie in die opriep tot het houden van een nieuw draagvlakonderzoek, omdat het eerste onderzoek volgens sommige inwoners ‘misleidend’ en ‘onder valse voorwendselen’ geweest zou zijn. “Ik spraak namens het volk en vertel het zoals het mij verteld is”, vindt raadslid Leo Herms. “Als zij dit niet willen, moeten we dit niet doordrukken. Wij zijn zelf niet tegen windmolens, maar zet ze maar in de Noordzee in plaats van in de gemeente Wijchen.”

"Dit is de minst slechte plek"

De groep inwoners die claimt dat er veel minder draagvlak is dan het officiële draagvlakonderzoek zou doen geloven, is de Leefbaarheidsgroep Woezik. “Maar dat betreft de mening van enkele leden van die groep, en niet van heel Woezik”, meent Kees van Galen (D66). “Bovendien is duurzaamheid en minder vervuiling onderdeel van leefbaarheid.” Wijchen heeft ook verantwoordelijkheid te nemen, vindt Karin Hoogteijling (CDA). “Elke gemeente moet zijn steentje bijdragen aan het klimaatakkoord. Ook Wijchen dus. Er zal altijd tegenstand zijn tegen de komst van windmolens, maar dit is toch echt de minst slechte plek.” De VVD geeft aan wel te worstelen met de discussie die ontstaan is over het draagvlak onder omwonenden. “We willen de ogen niet sluiten voor deze geluiden. Maar de populatie in het omliggende gebied is heel klein. Wat doet dat met de sociale druk als er een nieuw onderzoek zou komen?” Martijn Verharen (Kernachtig Wijchen): “Gezien het algemeen belang moeten we niet moeilijk doen over die paar ontbrekende procenten.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever