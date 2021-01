Deel bibliotheek Wijchen afgezet nadat vloeren niet slaagden bij controle

De vloeren van de openbare bibliotheek in Wijchen zijn niet door een veiligheidscontrole gekomen. Dat laat wethouder Nick Derks (VVD) donderdagavond weten aan de gemeenteraad. De verbinding tussen de platen van de breedplaatvloeren zijn van wapeningsstaal met, naar nu blijkt, onvoldoende dikte. De vloer is inmiddels verstevigd en een deel van bibliotheek is afgezet. Er wordt nog onderzocht wat er gedaan kan worden om de vloeren structureel veiliger te maken.

Constructie vergelijkbaar met parkeergarage Eindhoven

Sinds in mei 2017 een deel van de parkeergarage tegenover de ingang van Eindhoven Airport instortte door constructiefouten, is men beducht op constructies met breedplaatvloeren. Een dergelijke vloer is ook gebruikt in het gebouw van de Wijchense bibliotheek. “In 2017 is er daarom een extra controle uitgevoerd”, vertelt Derks. “Toen kwam de vloer wel door de controle. Bij een nieuwe controle in 2020 was dat echter niet het geval. Daarom hebben we nu veiligheidsmaatregelen getroffen en onderzoeken we een structurele oplossing.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever