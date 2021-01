Vier aanhoudingen voor opruiing

Politie is alert in Tiel. Foto: Persbureau Heitink

Volgens politiewoordvoerder Jop Heinen was het rustig in Gelderland tijdens de zesde avond van de avondklok. In Nijkerk waren agenten opgetrommeld om mogelijke coronarellen te voorkomen. Onder meer agenten uit Arnhem, zo meldden ze op Instagram, waren in het centrum aanwezig.

'Demonstraties aangekondigd'

Politie was in Tiel in de binnenstad na eerdere aankondigingen van rellen. Volgens een videocorrespondent waren in de Waalstad twee demonstraties tegen de coronamaatregelen aangekondigd. Dat was om 19.00 uur op het Plein en anderhalf uur later bij het station, maar op die locatie waren uiteindelijk geen betogers te bekennen.

Met de arrestaties van donderdagavond komt het totaal aantal arrestaties voor opruiing in Tiel op zeven. Eerder werd bekend dat drie jongeren waren aangehouden voor het op sociale media oproepen tot rellen in die plaats.

Eerder schreven wij in dit artikel dat een agent in Nijmegen zou zijn geslagen door een arrestant. De politie communiceerde dit, donderdagavond. Dit berust echter op een misverstand, laat de politie een dag later weten. Er wordt uitgezocht hoe dit verkeerde bericht naar buiten heeft kunnen komen.

