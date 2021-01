Vier aanhoudingen in Tiel voor opruiing, agent mishandeld in Nijmegen

Politie is alert in Tiel. Foto: Persbureau Heitink

De politie heeft donderdagavond in Tiel vier mensen aangehouden voor opruiing. In Nijmegen werd iemand voor het mishandelen van een agent opgepakt.

In Nijmegen betrof het een controle van een persoon die zich zonder geldige reden na het ingaan van de avondklok op straat had gewaagd. De Nijmegenaar was niet van de 'staandehouding' gediend, verzette zich en mishandelde een agent. "We hebben deze persoon aangehouden", zegt politiewoordvoerder Jop Heinen.

Volgens hem was het rustig in Gelderland tijdens de zesde avond van de avondklok. In Nijkerk waren agenten opgetrommeld om mogelijke coronarellen voorkomen. Onder meer agenten uit Arnhem, zo meldden ze op Instagram, waren in het centrum aanwezig.

'Demonstraties aangekondigd'

Politie was in Tiel in de binnenstad na eerdere aankondigingen van rellen. Volgens een videocorrespondent waren in de Waalstad twee demonstraties tegen de coronamaatregelen aangekondigd. Dat was om 19.00 uur op het Plein en anderhalf uur later bij het station, maar op die locatie waren uiteindelijk geen betogers te bekennen.

Met de arrestaties van donderdagavond komt het totaal aantal arrestaties voor opruiing in Tiel op zeven. Eerder werd bekend dat drie jongeren waren aangehouden voor het op sociale media oproepen tot rellen in die plaats.

