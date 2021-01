Stadsgenoten helpen Arnhemmers bij achterstand: 'Een schuld is snel gemaakt'

Voor de donderdag gestarte campagne Geldzorgen worden onder meer door heel de Rijnstad posters opgehangen met stadgenoten die hulp kunnen bieden. Een van die gezichten is Melvin Kolf. Hij is jongerenwerker, maar weet zelf heel goed hoe het voelt om niets te hebben.

Bekijk hier de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Ik ben in armoede opgegroeid", vertelt Kolf aan Omroep Gelderland. "Als er werd aangebeld zei mijn moeder altijd: 'Nu mag je je verstoppen waar je wilt.' Dan ging ik in de kast zitten waar het nooit mocht en mijn moeder zat achter de bank. Dat vond ik het allerleukste spelletje. Later besef je dat het de deurwaarders waren en wij moesten doen alsof we niet thuis waren." Dat beeld draag je altijd mee, ervaart Kolf.

'Ik koos voor leuke dingen'

Maar ook op latere leeftijd maakte de jongerenwerker fouten. "Toen dacht ik: zal ik de telefoonrekening betalen of de zorgverzekeraar. De telefoon vond ik dan belangrijker. De zorgverkering schoof door naar de volgende maand. Maar dat wordt twee maanden, en zo stapelt zich dat op." Hij koos voor de leuke dingen, erkent Kolf. "Niet wetende wat de consequenties zouden zijn."

Toch is het onderwerp schulden niet altijd goed bespreekbaar, meent Kolf. "Dat blijft een beetje taboe. Het komt niet altijd direct op tafel." Maar als jongeren zich aanmelden, gaan we samen kijken naar het probleem, belooft hij. "We maken een schuldenoverzicht met inkomsten en uitgaven. Dan kunnen we je doorverwijzen naar de juiste hulp. Daarmee willen we rust creëren, perspectief en toekomst."

'We kunnen écht helpen'

Door de crisis is het aantal mensen met betalingsproblemen toegenomen van één op vijf naar één op drie, schetst Louwers. En voor diegenen heeft de wethouder een duidelijke boodschap. "Meld je. We kunnen echt helpen: bij betalingsachterstanden of het regelen van schulden. Ook ondernemers kunnen we helpen."

