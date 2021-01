Longarts krijgt tweede coronaprik: 'Ik ben bevoorrecht'

"Ik voel mij echt bevoorrecht dat wij de prik al krijgen," zegt longarts Hugo van Bergeijk. Om half vier donderdagmiddag staat hij met ander personeel van het Slingeland Ziekenhuis in de rij voor zijn tweede vaccinatieprik. 296 personeelsleden van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem krijgen de komende dagen hun tweede vaccinatie. Die tweede prik is belangrijk om goed beschermd te zijn tegen het coronavirus.

Tekst gaat verder na de video:

'Ik krijg hem niet voor mijzelf'

Hugo van Bergeijk van het ziekenhuis is één van de eerste Gelderlanders die de tweede prik krijgt en door deze zou hij over een week een van de eersten moeten zijn die immuun is voor het virus. "Ik krijg hem niet zozeer voor mijzelf, maar vooral om mijn collega's en de patiënten te beschermen. Zelf ben ik nog relatief jong. Dus ik denk dat ik mezelf toch wel bevoorrecht mag noemen dat we hem mogen krijgen. Eén van de redenen is om het ziekteverzuim laag te houden in het ziekenhuis."

6 januari zijn in het Slingeland Ziekenhuis de eerste prikken gezet. Hugo van Bergeijk is één van de weinigen die na drie weken zijn tweede prik krijgt. Anderen krijgen de prik pas na 6 weken. De vaccinatiecampagne in Nederland verloopt allesbehalve snel wordt er al om geconcludeerd. "Ja dat is jammer, ik vind het moeilijk om daar een oordeel over te vellen, want ik denk wel dat het een logistiek heel ingewikkeld project is. Maar we moeten wel de ingezette weg doorzetten, denk ik. Als je naar de landen om ons heen kijkt die verder op weg zijn, dan denk je wel dat er kansen gemist kunnen zijn. Ik denk ook dat we achteraf moeten kijken waar de pijnpunten liggen."

'Mijn gedrag zal er niet door veranderen'

Over een week of twee moet het vaccin zijn werk gedaan hebben en als het goed is moet de longarts dan goed beschermd zijn tegen het coronavirus. "Dat wil niet zeggen dat er voor mij andere maatregelen gaan gelden. Mijn gedrag zoals dat nu is zal niet veranderen."

De longarts doelt hiermee op de anderhalvemeterregel, de avondklok en de mondkapjesplicht. Want de arts kan dan straks misschien wel immuun zijn, maar dat zegt nog niet dat hij anderen zou kunnen besmetten. "Het is nog niet goed duidelijk of ik besmettelijk kan zijn voor de omgeving en ik denk ook dat eenduidigheid van de regels het belangrijkste is en het beste uit te voeren is.

Luister hier naar een reportage:

item tweede vaccinatieprik in Slingeland Ziekenhuis