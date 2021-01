Rangelo Janga is weer in zijn element bij NEC

Rangelo Janga was na de winterstop zijn basisplaats bij NEC even kwijt, maar sinds de verandering van tactiek is de spits weer in zijn element.

NEC speelt weer met twee spitsen en Janga is nadrukkelijker aanwezig. "Ja, ik was belangrijk voor het team, ook met mijn balvastheid. Ik wil deze lijn vasthouden.We veranderen vaak van systeem. Maar ik denk dat iedereen in zijn eigen rol kan uitblinken in dit systeem."

Geschiedenis schrijven

De lange spits baalt wel dat NEC door twee nederlagen rond de winterstop is afgehaakt in de strijd om directe promotie. "Ja, dat is klote. Als je achteraf kijkt en je telt die zes punten erbij, hadden we nu in de top drie gestaan. We hebben de laatste vier wedstrijden een goede reeks neergezet. Als we van Jong Utrecht winnen, doen we goede zaken. En we hebben ook nog de beker. Thuis tegen VVV, dan kunnen we door naar de halve finale en geschiedenis schrijven."

Met NEC naar de eredivisie

Janga is gehuurd van FC Astana in Kazachstan. "Ik heb regelmatig contact met ze, met de manager daar. Ik heb nog een doorlopend contract en ik laat alle opties open. Eerst alles geven met NEC. Het zou zeker mooi zijn om met NEC in de eredivisie te spelen."