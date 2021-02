Molukkers willen bij elkaar blijven wonen en doen daar alles voor

De aankomende weken gaan woningcorporatie Vivare, de gemeente en de wijkraad opnieuw met elkaar in gesprek over de uitwerking van een woondeal. Het plan is dat Molukkers voorrang krijgen als een huurwoning in de buurt beschikbaar komt. Landelijk zijn zulke afspraken al heel gebruikelijk.

De landelijke overheid steunt de woondeals die woningbouwcorporaties met Molukse gemeenschappen sluiten vanuit historisch oogpunt. De relatie tussen de Nederlandse overheid en de Molukse gemeenschap kent een geschiedenis waardoor de overheid de wooncultuur wilt beschermen.

Bekijk hieronder in de video hoe dat zit.

De bijzondere afspraken worden gemaakt, omdat de Molukse gemeenschap zich op een aantal punten onderscheid van andere immigranten groepen. Wijkraad-lid Febby Hetharia is verbaasd dat inwoners de geschiedenis van de wijk niet kennen. ''Mensen die zeggen dat wij niet meer recht hebben op de huizen dan zij weten niet wat de achtergrond is van de wijk, waarom de overheid zich inzet op de wijk te behouden.''

Wijk gebouwd om Molukse militairen op te vangen

Zeventig jaar geleden kwamen de soldaten van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger samen met hun gezinnen onder bijzondere omstandigheden naar Nederland. Als ruil voor hun militaire inzet beloofde de overheid de gemeenschap een eigen stuk land. Die belofte is nooit vervuld. De gezinnen moesten zelfs naar Nederland komen, omdat ze in Indonesië niet meer welkom waren. De huizen in Nederland, en dus ook in Elst, was het enige wat de Staat de gezinnen kon bieden. In die huizen wonen de Molukse gezinnen nog steeds.

Toch is de gemeenschap bang dat zonder woondeal het karakter van de wijk verloren gaat. De afgelopen jaren zijn de huizen toegewezen aan de eerst wachtende op de huurlijst, waardoor steeds meer inwoners zonder Molukse achtergrond in de wijken wonen.

Zie ook: Wijk moet volgens bewoners Moluks blijven: ‘We willen onze cultuur in stand houden’

Mede door het lange wachten op afspraken liep de spanning in de wijk het afgelopen jaar hoog op. Bij een niet-Molukse bewoner werd een steen door de ruit gegooid. Vivare voelde zich gedwongen een nieuwe woning voor de huurder te zoeken. De Molukse wijkraad keurt de actie af.

Het voorval zorgde ervoor dat hun kwestie ook bij de landelijke politiek op de agenda kwam te staan. Waardoor de gesprekken nu versneld gevoerd worden.

Eerste gesprekken verlopen goed

Inmiddels steunt de gemeente Overbetuwe de afspraken voor een woondeal. Alleen de uitwerking laat nog op zich wachten. Zowel de gemeente als Vivare laat weten dat de gesprekken met alle betrokken partijen goed verlopen. De wijkraad stemt daarmee in. Al vinden ze wel dat het lang duurt voordat de woondeal rond is.