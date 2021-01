Demonstranten mogen 'koffiedrinken' in Apeldoorn, politie staat stand-by

Er mag zondag 'koffie worden gedronken' op het Zwitsalterrein in Apeldoorn. Koffiedrinken is synoniem geworden voor demonstreren tegen de coronamaatregelen. De politie zal de boel nauwlettend in de gaten houden.

Afgelopen zondag vond dit soort evenementen al plaats in Amsterdam en Eindhoven; protesten die enorm uit de hand liepen. Dat beseft ook Ton Heerts, de burgemeester van Apeldoorn. Maar, zegt hij: "Demonstreren is een grondrecht in Nederland."

Eerder werd bij de gemeente aangegeven dat men een demonstratie wilde organiseren op 31 januari, maar dat verzoek werd ingetrokken. Toch lijkt de animo er wel te zijn. Heerts: "De meeste mensen die demonstreren tegen de coronamaatregelen doen dat gelukkig vreedzaam. Dat is hun volle, democratische recht. En aan dat recht wil ik niet tornen, mits zij zich aan de geldende (corona)regels houden."

Ingrijpen als het nodig is

Omdat er ook een groep is die de protesten aangrijpt om voor ongeregeldheden te zorgen, maakte de politie een risico-inschatting. Heerts: "Op basis van deze inschatting zijn met de politie en het openbaar ministerie afspraken gemaakt over eventuele inzet van de politie om ongeregeldheden te voorkomen. Samen met de politie monitoren we de situatie 24 uur per dag, brengen we eventuele scenario’s in beeld en zorgen we ervoor dat we snel kunnen ingrijpen als dat nodig mocht zijn."

Op dit moment is niet bekend of er zondag ook echt een protest plaatsvindt en hoeveel mensen er dan naar Apeldoorn komen - en of zij kwaad in de zin hebben. Er is een noodverordening opgesteld: vanaf zaterdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 4.30 uur. In die periode mag de politie preventieve maatregelen nemen en gerichter optreden bij incidenten.