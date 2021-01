De Zwarte Cross wil naar september: 'Liever dan, dan helemaal niet'

"We zijn in gesprek met de gemeente, grondeigenaren en leveranciers om te kijken of dat mogelijk is. Maar de gemeente is nu de belangrijkste pion", stelt Holkenborg. Het festival wil graag uitwijken naar september omdat het nog niet duidelijk is of de Zwarte Cross in juli gehouden kan worden door het coronavirus.

"Of het ook daadwerkelijk gaat lukken, kunnen we nog niet zeggen. Maar we werken heel goed met de gemeente samen en ook voor de omgeving is het een belangrijk evenement dat gehouden wordt. Het is ook voor hun gunstig om het te laten slagen", aldus Holkenborg. "De gesprekken gaan prettig."

Minder weer?

Oorspronkelijk stond de Zwarte Cross dit jaar gepland van 15 tot en met 18 juli, midden in de zomer. Nu gaat het festival naar een wat meer onzekere periode qua weer. "De zomer is ook het leukste en het lekkerste. Maar in september is het ook vaak mooi weer. Ik heb vaak genoeg in een korte broek in Lichtenvoorde op de kermis gestaan, in september. Het is voor ons ook een uitwijkdatum. Liever in september een festival, dan helemaal niet."

