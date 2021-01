Clint Leemans zelfverzekerd: 'Ik ga De Graafschap naar een hoger niveau tillen'

Leemans staat op vrijdagmiddag met bravoure en vertrouwen de pers te woord. Met nummer 'tien' op zijn tenue neemt hij ontspannen plaats voor de camera. De Brabander is deze week verhuurd door PEC aan De Graafschap en is ervan overtuigd dat hij een belangrijke rol kan spelen voor de Achterhoekers.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Vuur

"Bij deze club voel ik wel vertrouwen. Ik ben blij dat ik hier ben en weer de kans krijg al zal ik er natuurlijk voor moeten vechten. Je proeft het vuur bij deze club om te willen promoveren en ook voor mij voelt het fijn om weer ergens voor te spelen. De Graafschap hoort thuis in de eredivisie. Vorig seizoen hadden ze het eigenlijk al verdiend", gooit Leemans er gretig quotes tegenaan.

Droom

De Graafschap was vorig jaar al in gesprek met de creatieve middenvelder. "Toen de competitie werd stilgelegd heb ik al met trainer Mike Snoei gesproken. Ik had toen graag met mijn neef Branco van den Boomen (vertrok naar Toulouse, red.) samen willen spelen. Dat is echt een droom. Nu komt het er niet van, maar misschien in de toekomst nog wel."

De druk op de schouders van Leemans is voelbaar. De clubleiding ziet in de linkspoot een meerwaarde voor het elftal. De Graafschap moet naar de eredivisie, maar de achterstand op Cambuur en Almere bedraagt zes punten. Leemans realiseert zich dat de belangen groot zijn.

Beste speler

"Ik heb meer dan 200 wedstrijden in het betaald voetbal gespeeld. Bij VVV Venlo heb ik goede jaren gehad en ook bij RKC heb ik prima gespeeld. In september was ik nog de beste speler van de maand in de eredivisie. Ik ken ook deze competitie en kan De Graafschap naar een hoger niveau tillen. Dat mogen mensen ook verwachten van mij. Die druk leg ik mezelf ook op", zegt de inwoner van Veldhoven.

Lengte

Leemans geldt als een veelzijdige aanvallende middenvelder. "Bij PEC Zwolle werd ik vooral als rechtsbuiten gebruikt, maar ik zie mezelf meer als middenvelder. Ik kan scoren en assists geven en de spelhervattingen zullen ook gevaarlijk worden. Ik heb de lengte in de groep gezien, daar kan ik wel wat mee", gniffelde Leemans.

Uitzichtloos

"Bij PEC Zwolle was mijn situatie uitzichtloos. Verlost? Zo zou je dat kunnen omschrijven inderdaad. Na een basisplaats tegen FC Twente, een wedstrijd die we met 5-1 verloren, ben ik er niet meer ingekomen. 15 minuten invallen vind ik te weinig. Je wil naar wedstrijden kunnen toeleven en dat kan nu weer. Ik ben inzetbaar voor vrijdag, maar we hebben nog geen opstelling gekregen. Dus dat is nog even afwachten", aldus de nieuwe aanwinst op De Vijverberg.