Humor houdt aap en mens overeind, zegt Jan van Hooff

Volgens de geboren Arnhemmer verschillen mensen en dieren veel minder van elkaar dan iedereen denkt. "We hebben dezelfde emoties, dezelfde belevingen." Van Hooff zegt dat bijvoorbeeld chimpansees wel degelijk humor kennen, dat ze lachen en lol hebben. "Apen spelen, doen dingen voor de gein. Ze zijn eigenlijk vaak bezig de ander letterlijk beet te nemen."

Mensenhumor is spelen met de geest, apen uiten humor in hun gedrag meent de primatoloog die met presentator Klaas Drupsteen op pad gaat in het programma Op weg naar wijsheid. Samen lopen ze een etappe van de pelgrimsroute Walk of Wisdom.

Jeugd tussen de wilde dieren

Van Hooff is zoon van de oprichter van dierentuin Burgers' Zoo in Arnhem. Hij groeide met zijn zus Johanna en broer Antoon, de latere directeur, op tussen de dieren. In 2019 verscheen zijn autobiografie 'Gebiologeerd'. "Het is net als in een fotoalbum bladeren, je beleeft het leven opnieuw", zegt hij over zijn boek.

Jan van Hooff (1936) is geboren in Arnhem en groeide met zijn zus en broer op in dierentuin Burgers' Zoo. Van Hooff studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht en in Oxford en promoveerde op onderzoek naar sociaal gedrag en communicatie bij mensapen. Met zijn hulp werd in 1971 de chimpanseekolonie in Burgers’ Zoo opgezet. Hij was van 1980 tot 2001 als emeritus hoogleraar Ethologie verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Hij deed onderzoek in onder meer Indonesië en werd vooral bekend door onderzoek naar gelaatsuitdrukkingen bij apen en mensapen, meer specifiek naar de ontwikkeling van lachen en glimlachen. ​Hij is onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau en deelt zijn kennis en ervaring nog regelmatig via onder meer lezingen en colleges. Jan van Hooff is weduwnaar, heeft drie kinderen en acht kleinkinderen. Hij woont in Bilthoven.

Een verlegen jochie

Als 11-jarige was Jan een heel verlegen jochie, en zeker niet de rappe spreker die we nu kennen. Maar op het gymnasium waar hij les kreeg van jezuïetenpaters leerde hij gedichten voordragen, zich uiten en zich presenteren. "Ik ben zeker gegroeid. Dat gaat heel geleidelijk, nu is het natuurlijk anders als toen ik twintig of vijftig was. Toen had ik ambities, nu ben ik 84 en aan de laatste pagina's van mijn bestaan bezig. Waar moet ik nog naar streven?"

En op zijn respectabele leeftijd heeft Van Hooff natuurlijk wel iets te melden over wijsheid. "Mensen zijn de meest intelligente maar ook de meest dwaze wezens op aarde." Hij verwijst hier naar de filosoof Diogenes. "Wijsheid dat zit 'm in de manier waarop je als persoon de werkelijkheid aanvaart", voegt de bioloog daaraan toe. "Ieder mens kan wijzer worden, maar als je niet meer kunt relativeren dan ben je verkeerd bezig."

Van Hooff denkt dat we moeten beseffen dat de essentie van het leven is dat we ons verbonden voelen met anderen, met elkaar. Daar is geen wetenschap voor nodig zegt de hoogleraar, want 'wetenschap is geen wijsheid'.

Klaas en Jan in de bossen tussen Hernen en Deest. Foto: Omroep Gelderland

Ouder worden is lijden

Ouder worden is ook lijden, dat is volgens de tachtigplusser 'onontkoombaar, een biologisch gegeven'. Hij probeert zijn leven opnieuw in te vullen na de dood van zijn vrouw en dat valt niet mee. Vooral het delen van ervaringen mist hij: "Ik was ervan overtuigd dat ze me zou overleven. We hebben 58 jaar als planeetjes om elkaar heen gedraaid, je bent met elkaar verknoopt."

Van Hooff omschrijft rouwen als fysieke pijn, een vorm van heimwee die langzaam slijt. "Er komen mooie herinneringen voor in de plaats. Ik koester beelden van toen, haar portret." Over zijn eigen sterfelijkheid zegt hij: "Ik verdwijn op een gegeven moment. Ik ben er even geweest, dat is geweldig! Heb dit allemaal mogen beleven. Mijn kinderen en kleinkinderen gaan nog lekker door en in hun verbeelding leef ik verder." Op hen is hij dan ook het meest trots , met hen voelt hij zich verbonden, ze zetten zijn lijn voort richting toekomst.

Een student van Jan sprak ooit de cryptische woorden: "De mens stampt van de aap af." Stampen in de zin van zich afzetten tegen die biologische band tussen mens en aap. Van Hooff daarover: "We willen het niet weten, maar moeten erkennen dat het toch zo is."

