Johannes en Joanne worden boer en gaan het compleet anders doen

Het melkveebedrijf zit al een aantal generaties in de familie. Inmiddels staan er 160 dames op stal die iedere dag opnieuw melk leveren. Johannes en Joanne nemen weliswaar de boerderij over, maar gaan het helemaal anders doen.

"Je ziet dat deze vorm van landbouw in Nederland niet meer de toekomst heeft en wij willen ook goed voor onze aarde zorgen", legt Johannes uit. "Daarom gaat het grootste deel van de koeien weg."

Op de boerderij blijven ongeveer 70 koeien over. En die koeien staan nu nog een groot deel van het jaar op stal. "Straks staan ze buiten, lopen ze tussen de notenbomen door en lopen de kippen achter hen aan."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Burgerboerderij

Johannes en Joanne gaan samen met vijf andere jonge stellen de boerderij runnen. "We gaan ons straks deels richten op de melkproductie. We gaan van die melk zelf bijvoorbeeld yoghurt maken. Zonder tussenkomst van grote bedrijven", legt Johannes uit.

Daarnaast wordt een deel van het grasland ingeruild voor het telen van groenten en thee. Al die producten worden verkocht aan mensen uit de omgeving.

Zomaar de winkel binnenstappen en af en toe iets kopen, kan niet. "De mensen moeten lid van onze burgerboerderij De Patrijs worden. Ze krijgen dan een app en kunnen 24/7 hun producten kopen en betalen in verschillende loketten in de regio."

De voedselketen is op deze manier ontzettend kort en volgens Johannes en Joanne zit hier de winst in. Al moet er wel iets gebeuren voor ze ook daadwerkelijk zelf een boterham kunnen overhouden. "We hebben minimaal 1700 huishoudens nodig. Dat is net zoveel als een kapper hier in Vorden aan klanten heeft." Johannes denkt dat het zeker mogelijk is.

Bijzonder en we gaan dit vaker zien

Het idee is niet nieuw, maar als je kijkt naar de landbouw in Nederland gebeurt dit niet heel erg veel. "Het is een heel bijzonder initiatief", zegt Alex Datema van BoerenNatuur. "Je ziet dat mensen toch vaker hun producten bij de lokale boer willen kopen, omdat ze willen weten waar hun eten vandaan komt. Dus ik denk dat dit zeker gaat slagen", vertelt hij.

Of dit ook de toekomst is? "Ik denk dat in ieder dorp zo'n initiatief succesvol kan zijn, maar er moeten niet drie boeren in een dorp hetzelfde willen, want dan gaan ze het alle drie niet redden."

Het is ook zeker niet weggelegd voor alle melkveebedrijven. "In Nederland zie je gewoon dat we nog steeds voor 80 procent produceren voor de export. Dat zal in de toekomst wel anders worden, maar vooralsnog heb je nog reguliere bedrijven nodig."

Zie ook: Deze burgerboeren uit Vorden steken een oud melkveebedrijf in een groene jas