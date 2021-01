Ex-topmilitair verrast over impact van petitie om Defensie te steunen

Mart de Kruif in zijn rol als voorzitter van HC'03 in Drempt. Foto: Omroep Gelderland

In de tien minuten dat generaal buiten dienst (generaal die niet meer in actieve dienst is) Mart de Kruif aan de telefoon hangt, loopt de teller van de petitie voor de versterking van Defensie met 500 handtekeningen op naar 28.000. En dat terwijl de officiƫle promotiecampagne nog moet beginnen. "Ik sta positief verrast te kijken naar de impact", aldus de oud-militair uit Laag-Keppel.

Afgelopen dinsdag is een petitie gestart om Defensie meer vet op de botten te geven na jaren van bezuinigingen. Vervolgens werd Mart de Kruif in Trouw en in het Radio 1 Journaal aangehaald over het onderwerp. Sindsdien stromen de positieve reacties binnen. "Ik kan bijna mijn hele dag vullen met het beantwoorden van brieven, mails en LinkedIn-berichten", stelt De Kruif.

Hij benadrukt dat hij geen initiatiefnemer is, maar uit de wijze waarop hij toelichting geeft over de petitie blijkt dat het hem na aan het hart ligt. "Door jarenlange bezuinigingen is er een tekort aan alles: munitie, politieke visie, voertuigen, innovatievermogen en mankracht", valt te lezen op de website waarop de petitie is gestart. "Nederland, het is tijd voor actie tegen de dramatische staat van Defensie". De Kruif onderschrijft dat gepassioneerd.

En hij kan het weten, want hij was jarenlang de hoogste baas van 17.500 militairen van de landstrijdkrachten.

Krijgsmachtbreed gedragen

De Kruif merkt dat niet alleen de landmacht, maar ook andere onderdelen van Defensie achter het initiatief staan. "Wat mezelf het meeste aanspreekt is dat de reacties krijgsmacht breed zijn", aldus de generaal buiten dienst. "Actieven, reservisten, veteranen en ook de vakbonden. Dat klinkt logisch, maar dat is het niet zo. Je kunt wel zeggen dat Defensie zo is aangetast dat het niet alleen een lam arm en een lam been heeft."

De petitie moet uiteindelijk opleveren dat er meer geïnvesteerd gaat worden in Defensie. De Kruif geeft aan echter nog geen reacties vanuit de politiek te hebben gehad. De petitie dient daarom ook als waarschuwing. "We leven 75 jaar in vrijheid en dat is een groot goed, maar het is geen gegeven."

De campagne gaat maandag, tijdens het testen van het landelijke luchtalarm, van start.