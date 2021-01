Intern onderzoek naar dodelijke brand Wilp

Zorgcentrum Zozijn in Wilp gaat intern onderzoek doen naar de brand waarbij een man om het leven kwam. In de nacht van dinsdag op woensdag brak de brand uit in een kamer. Volgens de politie heeft de bewoner zelf de brand gesticht.

Hulpdiensten hebben tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. Omwonenden uit de naast gelegen kamers konden wel worden gered. Het is onduidelijk hoe de bewoner bij het aansteken van de brand in zijn eigen kamer, om het leven kwam. Wel bevestigt de zorginstelling dat de man zelf de brand veroorzaakt heeft.

Drie bewoners wonen tijdelijk ergens anders

De situatie tijdens de brand was ingewikkeld, want de negen bewoners van de geschakelde woningen zaten nog één dag in quarantaine omdat ze positief getest waren op het nieuwe coronavirus. Vijf mensen keerden na de brand terug naar de kamers, drie anderen wonen tijdelijk in een ander vertrek.

Hoe is de brand ontstaan?

Er zal een onderzoek worden gestart naar de brand. De onderzoeksvraag die centraal staat in het onderzoek is: 'Hoe kan het dat er een brand is uitgebroken in de kamer van de bewoner?' Er wordt een onderzoekscommissie gevormd die bestaat uit interne- en externe medewerkers. De voorzitter van het team wordt extern ingehuurd laat de woordvoerder weten.

Wanneer het onderzoek is afgerond is nog onbekend.