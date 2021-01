De Graafschap wil Platje en laat Blummel gaan, Seuntjens razendsnel terug

Trainer Mike Snoei noemde de belangstelling voor Platje, die een verleden heeft bij NEC, nog 'zeer voorbarig.' Maar zeker is dat er veel contact is met de grillige aanvaller. Snoei werkte bij zijn vorige club nog succesvol samen met Platje. In Indonesië ligt de competitie stil vanwege corona. De 32-jarige Platje zou komende week naar Nederland komen. "Een aantal spelers in onze selectie heeft contact met hem, maar of het haalbaar is moeten we echt nog afwachten', aldus Snoei.

Blummel naar MVV

De Graafschap laat Sven Blummel gaan. De aanvaller zit al maanden op een dood spoor bij De Graafschap en wordt nu verhuurd aan MVV. Blummel heeft nog een doorlopend contract. "Hij is hier absoluut niet gelukkig en daar hebben ook wij niets aan. Het is voor 90 procent zeker dat hij vertrekt."

Vrijdag treft De Graafschap, dat na de winterstop alles nog won, TOP Oss. Bij die club spelen veel oud-spelers van de Superboeren zoals Jan Lammers en Lion Kaak. "Die willen altijd iets extra's geven tegen De Graafschap en daar hebben we de groep ook op voorbereid. Tegen TOP hebben wij het meestal lastig."

Leemans

Clint Leemans krijgt vrijwel zeker direct een basisplaats. Leemans wordt gehuurd van PEC Zwolle. "Ik ben fit en inzetbaar. Ja, het voelt zeker als een soort verlossing dat ik kon vertrekken. Ik wil meer spelen en alleen invallen is te weinig." De Brabander krijgt waarschijnlijk een centrale rol op het middenveld. "Het is wel de bedoeling dat ik hem snel zal gebruiken, maar hij is pas sinds gisteren hier en we gaan eerst nog trainen", meldde Snoei.

Andere generatie

Het is twijfelachtig of De Graafschap alweer kan beschikken over Ralf Seuntjens. De spits raakte zondag geblesseerd tegen FC Volendam. "Maar hij is van een andere generatie. Die willen meteen weer spelen en doen daar alles aan. Het zou mij verbazen als het kan. Ik hoop het. Maar misschien moeten we Ralf ook een beetje beschermen", zegt Snoei.

Jomanda

Ook Rick Dekker raakte op het kunstgras in Volendam geblesseerd. Dekker start tegen Oss waarschijnlijk nog niet, maar trainde gisteren al wel weer mee met de groep. "Het is ook met Rick heel snel gegaan. Of het is onze fysio of hij is bij Jomanda langs geweest. Complimenten in elk geval voor de mentaliteit van deze jongens, ze willen heel graag snel terug."

Mo Hamdaoui wordt volgende week weer terugverwacht in de selectie. De vleugelspits zit in de laatste fase van zijn herstel na een hamstringblessure. "Daar staan zes tot acht weken voor en die zitten er nu op", aldus Snoei.

Vermoedelijke opstelling: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van Heertum, Van de Pavert, Tutuarima; Lieftink, Leemans, Verbeek; Van Mieghem en Konings.