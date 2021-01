Dinand deelt gratis donuts uit en wil zo heel Nederland blijmaken

Het concept lijkt op dat van de ouderwetse kettingbrief. Als iedereen die de donuts ontvangt deze weer doorgeeft aan twee anderen, die dat op hun beurt ook weer doen, dan is in een mum van tijd heel Nederland voorzien van donuts. "We willen zo veel mogelijk mensen bereiken. Dat is wel de bedoeling."

Dinand bedacht het concept met een groepje medeleerlingen op school. "Dit doen we in plaats van de stad vernielen. Dat willen we niet, we willen de stad een beetje heel houden. We hopen dat mensen dit opvangen en we elkaar een beetje blij kunnen maken."

'Ik vind rellen niet bij Nederland passen'

Dinand heeft zelf geen oproepen op social media gekregen de afgelopen dagen. "Niet van: kom daar rellen ofzo. Ik vind het ook niet bij Nederland passen. Dat rellen sowieso niet. Demonstreren kan, maar dat rellen moet stoppen."

Zelf heeft Dinand al donuts uitgedeeld aan zijn opa en oma. "Die hebben weer een donut naar mijn moeders oma gebracht, die was daar ook heel blij mee."

Dinand gaat weer verder. Hij wil nog donuts langsbrengen bij de buren. "En dan hopen dat de rest van Nederland het ook wil doen, zodat we heel veel mensen blij kunnen maken."

Luister hier naar het gesprek met Dinand:

