Supportersgroep De Graafschap haalt vijfduizend euro op

"Dit is een fantastisch staaltje naoberschap", laat mede-initiatiefnemer Erwin de Vrught namens Oldies DTC weten. "We hopen hiermee een goede bijdrage geleverd te hebben aan toekomstige laatste wensen." Eind december begon de groep met de actie voor Stichting Ambulancewens. Reden daarvoor was dat onder meer oud-trainer en erelid van De Graafschap, Simon Kistemaker, geholpen werd door de stichting. Afgelopen maand werden er door Oldies DTC verschillende items aangeboden. Onder meer de De Graafschap-hoed van Bennie Jolink en een overnachting in ‘Theo’s huisje’ (het huis waar Theo Vergeer woonde bij De Vijverberg, red.) werden geveild.



In totaal zijn er door de groep vijftig items geveild waarmee een totaalbedrag van 5100 euro is opgehaald. Voor Stichting Ambulancewens is dit bedrag van grote waarde, aangezien er veel geld nodig is om wensen van mensen in de laatste levensfase te vervullen: "Dat kost ons ongeveer 3500 euro en dat dan nog zes keer per dag", vertelt een medewerker van de stichting. "Daarom zijn we ook heel blij met deze actie van Oldies DTC, aangezien we daar echt wat mee kunnen."





💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: