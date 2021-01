Politiek wil zo snel mogelijk woningen bouwen en huisjesmelkers aanpakken

Er moeten heel wat nieuwe huizen gebouwd worden in Druten, dat staat vast. Maar wanneer en voor wie die woningen uiteindelijk bedoeld zijn, is nog niet helemaal duidelijk bij de lokale politiek. Daarom eisen een aantal raadsleden nu dat de meest kwetsbare woningzoekenden zo snel mogelijk worden geholpen.

Het is niet makkelijk om vandaag de dag een huis te kopen. Zelfs huren blijkt een flinke opgave. Vooral starters en middeninkomens hebben het zwaar. Woningen zijn vaak te duur, of worden opgekocht door gehaaide beleggers. Door heel het land heeft dat voor forse tekorten gezorgd op de huizenmarkt. Zo ook in de regio Arnhem-Nijmegen, waar Druten onder valt. Daarom gaat de lokale politiek donderdagavond in gesprek met de raad om te kijken waar de grootste pijnpunten liggen.

Maar volgens een aantal kritische raadsleden is dat al lang in beeld. Voor welke Drutenaren er nieuwe woningen gebouwd moeten worden, blijft daarentegen vaag. En nu het extra moeilijk is om aan een huis te komen, vinden de lokale politici het belangrijker om die doelgroepen zo snel mogelijk in beeld te brengen. “We weten al lang wat het probleem is. Nu moeten we werken aan een concrete oplossing”, begint Gerard Worm, fractievoorzitter van Kernachtig Druten.

‘Je moet nu doorpakken’

Het gaat nu allemaal veel te langzaam, vindt Worm. Daarom dient zijn partij donderdagavond een motie in. “We willen exact weten voor wie we welke huizen wanneer kunnen bouwen. Dat kan wat mij betreft met één A4’tje, waarop precies staat: daar komen woningen voor starters, daar komen huizen voor senioren”, zo illustreert de fractievoorzitter.

Omdat starters en middeninkomens de meeste moeite hebben met het vinden van een woning, wil hij de focus op die doelgroepen leggen. Maar vooralsnog liggen er weinig concrete bouwplannen op tafel. “Als we dat eenmaal zwart op wit hebben, kunnen we als gemeenteraad beslissingen maken voor de komende twee tot vijf jaar. Je moet nu doorpakken om de actuele problemen op te lossen.”

Strijd tegen huisjesmelkers

Sinds mei 2020 mogen Nederlandse gemeenten van minister Kasja Ollongren een zogenaamde opkoopbescherming invoeren. Beleggers kunnen woningen dan niet zomaar kapen, waarmee het bestaan van huisjesmelkers wordt ingeperkt. Doel is uiteindelijk om koopwoningen betaalbaar te houden voor starters en middeninkomens.

Ook in Druten wil de politiek daar gebruik van maken. “Wat ons betreft is het essentieel dat speculatie met woningen wordt tegengegaan”, voegt Worm toe. “De beperkte kansen die onze inwoners al hebben, moeten niet worden weggenomen door mensen met geld.”

