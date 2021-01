Burgemeester doet in brief beroep op ouders om relgedrag kinderen te voorkomen

Bij het ingaan van de avondklok was het dinsdagavond rustig in Winterswijk. Foto: Foto: Omroep Gelderland

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk doet een beroep op de ouders om relgedrag van hun kinderen in Winterswijk te voorkomen. "Het is lastig, ook voor uw kinderen, dat weet en zie ik. Maar we moeten het samen doen. lk reken op u!", zo besluit Bengevoord een brief aan de ouders van alle leerlingen in Winterswijk.

De brief is via de scholen in het voortgezet onderwijs (Gerrit Komrij College, Schaersvoorde en Pronova) verstuurd naar de ouders. Daarnaast hebben agenten de brief persoonlijk bezorgd bij ouders wier kinderen de politie op de korrel had. "Die kinderen kwamen al voor in hun onderzoek en daarom wilden de agenten persoonlijk met de ouders in gesprek", zegt Bengevoord.

'Geen normaal gedrag'

Dinsdag- en woensdagavond kondigden jongeren via sociale media rellen aan, maar uiteindelijk bleef het rustig in het centrum van Winterswijk. "Voor zover dat nog niet is gebeurd, moeten ouders hun kinderen erop wijzen dat het geen normaal gedrag is en dat de gevolgen heftig kunnen zijn", zegt Bengevoord.

Volgens de burgemeester is de brief in Winterswijk goed ontvangen. "Veel ouders hebben al gereageerd dat ze het fijn en goed vinden dat we er veel aandacht voor hebben. Ook als er in sommige gevallen een politieagent aan de deur komt. Mensen moeten beseffen dat ze zich rustig moeten houden. Iedereen wil zo snel mogelijk weer terug naar het normale leven", aldus Bengevoord.