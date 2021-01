NEC-cultheld Dennis Gentenaar wordt keeperstrainer in Israël

Hij was ooit een cultheld bij NEC, maar de laatste jaren vooral te vinden in het buitenland. Dennis Gentenaar zet zijn carrière voort als keeperstrainer bij Maccabi Tel Aviv in Israël.

Gentenaar werkte vorig seizoen nog bij Al Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar stopte hij afgelopen zomer. Hij was nog even in beeld om keeperstrainer te worden bij NEC, maar de keuze viel op Marco van Duin.

Dennis Gentenaar keepte van 1995 tot 2005 voor NEC. In 2003 haalde hij Europees voetbal met de Nijmeegse club en stond hij met haar in de clubkleuren onder de lat in de derby tegen Vitesse. Via onder meer Borussia Dortmund en Ajax keerde hij in 2013 terug bij NEC. Een jaar later beëindigde de doelman zijn actieve carrière.

Maccabi Tel Aviv is de landskampioen van Israël. In de huidige competitie staat de ploeg tweede achter Maccabi Haifa. Oud-Vitessespeler Sheran Yeini is de aanvoerder. Eerder werkte Jordi Cruijff als technisch directeur voor Maccabi Tel Aviv.