Burgemeester Tiel ziet licht aan einde van de tunnel

Hans Beenakker, burgemeester van Tiel, denkt dat we met de laatste loodjes bezig zijn in de bestrijding tegen het coronavirus. “Even volhouden tot de zomer”. Dat zegt hij in het programma Tiel aan Tafel. In een gesprek met Riny ter Haar laat hij weten dat hij hoopt dat alle maatregelen die nu worden genomen effect hebben op het aantal besmettingen en dat het vaccineren van grote groepen mensen er uiteindelijk voor zorgt dat het virus ingedamd kan worden.

In het programma vertelt hij verder over hoe het college de pandemie in Tiel aanpakt en daar druk mee is. “Fysiek is het lastig om ons te laten zien, maar we zijn er wel degelijk voor de inwoners. Zo hou ik zelf contact met allerlei instanties om mijn medeleven te tonen en me te laten informeren”. Beenakker roept ook op om nadrukkelijk naar elkaar om te kijken. Een klein gebaar wordt in deze tijd vaak enorm gewaardeerd. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld een set kaarten laten drukken met Flipje erop met daarbij een gedicht van Fred Eggink. Deze set ansichtkaarten is door het college van Tiel geschonken aan ongeveer 60 vrijwilligersorganisaties en zorginstellingen.

Burgemeester Beenakker: “Wij hopen dat de organisaties en zorginstellingen een paar kaarten zullen ophangen en de rest gaan verspreiden. Zij kunnen de kaarten sturen aan mensen die wel wat aandacht kunnen gebruiken. Of de kaarten geven aan collega’s, bezoekers, bewoners en anderen die het fijn vinden om een kaartje te sturen aan iemand die het moeilijk heeft. Een positief gebaar kost alleen een postzegel en wat vriendelijke woorden. Maar het betekent veel voor de ontvanger die het moeilijk heeft.”

Kijk hier naar de hele uitzending: