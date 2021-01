NEC wil de lijn van de laatste wedstrijden doortrekken tegen Jong Utrecht

Thomas Beekman krijgt opnieuw een basisplaats als tweede spits naast Rangelo Janga. Die tactiek beviel trainer Rogier Meijer uitstekend. "Ja, Thomas heeft wat meer diepgang. Dan trek je een team toch wat uit elkaar. En Jordy Bruijn speelt nu in een rol als extra middenvelder, waar Dirk Proper ook bij is gekomen. Daar hebben we ook deze week weer in getraind en daar willen we stappen in maken. Dat is mooi om te zien."

"De laatste drie wedstrijden, met Cambuur erbij, waren als resultaat natuurlijk al prima. Die lijn willen we nu doortrekken. Maar we zullen scherp moeten zijn, want Jong Utrecht kan goed voetballen. Het geraamte van hun team is over het algemeen hetzelfde. Wel een tegenstander om rekening mee te houden."

Rogier Meijer met Thomas Beekman op de training Foto: Omroep Gelderland

Twee afwezigen

Elayis Tavsan en Mathias De Wolf beginnen net als tegen Eindhoven op de bank. De Belgische aanwinst Thibo Baeten zit voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Bij NEC ontbreekt Joep van der Sluijs, die op de terugweg is na een meniscusblessure. En Terell Ondaan kampt met een spierblessure. "Maar ze zitten er wel weer aan te komen en dan hebben we iedereen er weer bij", vertelt Meijer.

Gertsen bij selectie

Gabriël Çulhaci is teruggekeerd naar FC Utrecht en eerder vertrok Syb van Ottele al naar Heerenveen. NEC zit niet ruim meer in de verdedigers. "Daarom hebben we Guus Gertsen nu toegevoegd aan de selectie als extra verdediger. Goed dat iemand uit de eigen jeugd dit nu gaat invullen."

De 17-jarige Guus Gertsen uit Bemmel Foto: Omroep Gelderland

NEC kan bij winst tijdelijk naar de vierde plaats stijgen en dat kan zo blijven als later in het weekend NAC en Go Ahead Eagles punten laten liggen. De achterstand op directe promotie-plekken kan worden teruggebracht tot negen punten. Jong Utrecht werd eerder dit seizoen uit met 4-1 verslagen. Vorig seizoen kwam NEC in De Goffert niet verder dan 0-0 tegen de talenten uit Utrecht.

Vermoedelijke opstelling:

Alblas; van Rooij, van Eijden, Odenthal, El Karouani; Okita, Vet, Proper, Bruijn; Beekman, Janga.