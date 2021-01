Relschopper moet zich melden bij politie: 'Als hier een straf bij hoort, accepteer ik dat'

Het gaat om de 47-jarige Marcel de Ruiter, inmiddels bekend en bij sommige mensen berucht in Nunspeet. Afgelopen zondag was hij bij de rellen in Eindhoven. De dag erna was hij prominent te zien op beelden van Omroep Brabant en in het NOS Journaal. Daar was te zien hoe Marcel een fiets onder een waterkanon van de ME gooide. Naar eigen zeggen deed Marcel dat omdat het waterkanon een vrouw van dichtbij vol op het hoofd spoot.

Avondklok

In eerste instantie belde hij zelf de politie Nunspeet. Die heeft de man laten weten dat hij zich donderdagavond moet melden bij de politie Epe. Marcel is er redelijk rustig onder: "Ik moet me vanavond om 21.30 uur melden bij de politie Epe. Maar ik ga wat eerder, in verband met de avondklok", zegt hij. Hij heeft geen idee wat hem boven het hoofd hangt.

"Maar het zal wel geen kopje koffie drinken zijn. Ik heb te horen gekregen dat ik mijn tandenborstel moet meenemen."

Mondkapjesweigeraar

Marcel kwam eerder in opspraak. Op 5 december werd hij, samen met vijf anderen, opgepakt in Nunspeet. Dat gebeurde omdat hij zich niet wilde identificeren aan de politie. Die was ter plaatse omdat Marcel tot een groep zou behoren die zonder mondkapje geflyerd zou hebben in winkels in Nunspeet.

De meningen over wat daar precies is gebeurd lopen uiteen, maar Marcel vindt dat de politie onevenredig hard optrad. Hij wil daarom excuses van de burgemeester. De burgemeester is niet van plan excuses te maken.

Anonieme tip

Marcel is een keer eerder opgepakt. Daarbij zat hij naar eigen zeggen twee dagen vast. Dat zou gebeurd zijn na een anonieme tip bij de politie. De anonieme beller had gezegd dat Marcel een plan zou hebben om de burgemeester van Nunspeet iets aan te doen. "Maar dat is echt een leugen", zegt Marcel daarover. "Ik heb het vermoeden dat iemand mij bewust in een kwaad daglicht wil zetten."

Dat hij zich donderdagavond moet melden snapt hij wel. Hij heeft er vertrouwen in dat het goed komt: "Als ik een fout maak, kom ik er voor uit. En als daar een straf bij hoort, dan accepteer ik dat."

Individueel geval

De politie wil niet reageren op het verhaal van Marcel. "In individuele gevallen doen wij nooit uitspraken", zegt een woordvoerder.

"Het enige wat ik kan zeggen is dat het onderzoek op dit moment nog loopt."