Burgers' Zoo laat geen dieren vertrekken: 'Geen sprake van'

Dierenpark Koninklijke Burgers' Zoo in Arnhem peinst er niet over afstand te doen van dieren. In de Amsterdamse dierentuin Artis is, door het uitblijven van bezoekers, de financiƫle nood inmiddels dusdanig hoog dat er vanaf half februari geen leeuwen meer zijn. Dat probleem speelt niet in Arnhem.

Artis nam de beslissing omdat de bouw van een nieuw en groter leeuwenverblijf door de financiële problemen niet door kan gaan. De twee leeuwinnen en een pas geïntroduceerd mannetje verlaten het Amsterdamse park voor een dierentuin in Zuid-Frankrijk.

Dieren blijven in Arnhem

Woordvoerder Bas Lukkenaar van Burgers' Zoo zegt dat hij de keuze van Artis begrijpt en dat die keuze in het belang van de dieren wordt gemaakt. Hij zegt dat een dergelijke situatie evenwel niet op handen is in Burgers' Zoo. "Er is absoluut geen sprake van dat wij dieren zouden laten vertrekken", benadrukt hij.

Dat het op dit moment niet gemakkelijk is voor het Arnhemse dierenpark, staat vast. "Net als voor de meeste organisaties in ons land is dit ook voor ons een zware periode, maar we zijn een financieel gezonde organisatie", legt Lukkenaar uit. "We teren momenteel in op het budget dat we reserveren voor grootschalige investeringen in de toekomst, maar wij verkeren gelukkig niet in financieel zwaar weer."