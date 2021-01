Grote zorgen bij Nijmeegse inwoners: 'Hoe giftig is de lucht die wij inademen?'

"Wat ademen we in? Wat krijgen we over ons heen? Ga dat nou eens meten. Meten is weten", zo verwoordt Roel van Tiel de grote zorgen die er leven. Van Tiel is met anderen namens de Vereniging Dorpsbelang Hees druk met de luchtvervuiling in zijn leefomgeving.

Eerder dood

"Het is ook aangetoond dat Nijmegen een hogere sterfte door luchtverontreiniging kent dan welke gemeente ook in Gelderland", gaat Van Tiel verder. "En dat met name Nijmegen-West daarin ook nog eens een extra aandachtsgebied is. In Nijmegen overlijden mensen gewoon gemiddeld een jaar eerder, door die slechte lucht."

Dory Ochtman is één van die vele inwoners van Nijmegen West die zich zorgen maakt. "Als ik kijk in mijn naaste omgeving: mijn ouders, mijn man, het grootste deel van mijn schoonfamilie. Allemaal kanker. En veel te jong. Die woonden allemaal hier, zijn hier ook opgegroeid. Is dat toeval? Ja, ik geloof daar niet in. Je kunt het niet bewijzen, maar ik vind het niet meer toevallig. En je moet het maar accepteren. En ik zeg: hoeveel met mij? Die dat verdriet mee moeten dragen?"

Gemeente neemt zorgen serieus

De gemeente neemt de grote zorgen van de 20.000 mensen in Nijmegen-West serieus. "We meten en weten natuurlijk al heel veel", zegt wethouder Harriët Tiemens. "Zeker in West. Dat doen wel al decennia. De vraag of je nog meer moet weten en nog meer moet meten, die omarm ik. Maar je moet je altijd wel afvragen: wat voegt het toe aan wat we al weten?"

"Het moet wel betrouwbare informatie opleveren en ook informatie waar we wat mee kunnen. Die ook een perspectief geeft om iets aan die luchtkwaliteit te doen. Dat is een vak. Dus dat moeten we doen met experts, en natuurlijk ook met de bewoners."

Opeenstapeling

Wegverkeer, scheepvaart en het grootste binnenstedelijke industriegebied van Nederland met zware categorie bedrijven. Individueel kan het allemaal nog aan de normen voldoen, maar wat als je die uitstoot allemaal bij elkaar optelt?

Nijmegen-West, vanaf de Waal bezien. Foto: Omroep Gelderland

"Dan wordt het een heel ander verhaal voor de mensen die hier wonen", stelt Roel van Tiel. "Je hoort veel verhalen van mensen in de wijk: mijn buurman is overleden aan de kanker, mijn andere buurman is overleden aan kanker, mijn overbuurman is overleden aan kanker en ik heb mijn huis eigenlijk alleen maar kunnen kopen doordat de oud-bewoner ook aan kanker overleden is. Wat betekent dat voor mij? Moet ik me ook zorgen maken? Wat betekent dat voor mijn kinderen?"

