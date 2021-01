Domper voor woningzoekenden: aantal nieuwbouwhuizen gedaald

Het is ook voor het eerst sinds 2015 dat het aantal nieuwe nieuwbouwwoningen niet stijgt. In 2014 lag het nog rond de 45.000, in de jaren daarop ging het steeds gestaag omhoog.

"We weten niet precies of de daling komt door de stikstof- en PFAS-problematiek, of dat er gewoon minder bouwplannen waren", zegt Peter Hein van Mulligen van het CBS. "Het kan overal aan liggen. Het is ietsje minder dan in 2019, maar nog steeds wel meer dan de jaren daarvoor."

In 2019 was er veel te doen om de uitstoot van stikstof en PFAS. Daardoor lag de vergunningverlening voor nieuwe bouwprojecten deels en tijdelijk stil. "Het duurt even voordat je dat terugziet in de nieuwbouwcijfer", zegt Van Mulligen. "Van vergunning tot bouw, dat duurt al snel twee jaar, dus dat effect zal je misschien vooral zien in de cijfers van 2021 en 2022."

Gelderse cijfers

In Gelderland werden afgelopen jaar, procentueel gezien, de meeste nieuwbouwhuizen opgeleverd in Elburg (2,4 procent), Nunspeet (2,3 procent) en Harderwijk (2,1 procent).

Bekijk hieronder hoe het in jouw gemeente zit.