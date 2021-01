Remko Pasveer: 'Dit was een off-day van Vitesse'

Pasveer zag in het doel zijn verdedigers schutteren. "We dekten niet goed en je weet dat Giakoumakis goed kan koppen. Daar waren we niet scherp en dat is wel kwalijk. Maar een wanprestatie vind ik weer te ver gaan. Het was wel een off-day, maar we gooiden er niet met de pet naar. Absoluut niet."

Trainer Thomas Letsch had geen verklaring kort na de flinke nederlaag. "Die heb ik nu niet, ik moet ook eerst naar mezelf kijken. Wat heb ik niet goed gedaan in de voorbereiding. We hadden niet de intensiteit in een wedstrijd die ik normaal gesproken wel zie. Feit is dat we snel de antwoorden moeten vinden hoe dit heeft kunnen gebeuren. Zaterdag spelen we alweer tegen RKC. Dan moet het anders."