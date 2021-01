Woningcorporaties Talis en WoonGenoot in Nijmegen onderzoeken mogelijke fusie

De woningcorporaties Talis en WoonGenoot in Nijmegen willen hun krachten bundelen. Daartoe beginnen zij binnenkort met een formeel onderzoek om tot een fusie te komen. Hiervoor wordt in februari een intentieovereenkomst ondertekend.

De medewerkers en huurdersorganisaties van beide corporaties worden nauw betrokken bij het hele proces. Bij blijk van voldoende meerwaarde en een gezond financieel perspectief wordt het fusietraject in gang gezet. Als alles volgens planning verloopt, willen de corporaties vanaf 1 januari 2022 samen verder gaan.

Sociaal

WoonGenoot bouwt, verhuurt en beheert zo'n 1500 woningen in Nijmegen. Deze woningcorporatie streeft een gezonde balans na tussen sociaal belang en verantwoord ondernemerschap.

Talis bezit zo'n 14.000 woningen in Wijchen en Nijmegen. Ze worden vooral bewoond door mensen met lagere inkomens en mensen die een vorm van begeleiding of zorg nodig hebben.

Meerwaarde samengaan

Kees van Kampen, directeur-bestuurder van WoonGenoot: “Het initiatief om te onderzoeken of we samen verder kunnen kwam van ons. WoonGenoot is als kleine corporatie met 1500 woningen te klein om ook op middellange termijn substantieel bij te kunnen blijven dragen aan de vraagstukken in de stad. Door te fuseren met Talis (14.000 woningen) kunnen we vanuit een stevigere positie deze opgaven beter oppakken.”

De beide bestuurders van Talis, Ronald Leushuis en Walter Hamers, zien ook een meerwaarde in het samengaan. Ronald Leushuis: “De visie van WoonGenoot sluit aan bij die van Talis. We delen het belang van de focus op betaalbaarheid van wonen en dat we zichtbaar en aanwezig willen zijn in buurten en wijken, met onze mensen en kantoren. Ook in de participatie van huurders vinden we elkaar.”