Vitesse maakt pas op de plaats na pak slaag van VVV Venlo

Met bravoure en vertrouwen reisde Vitesse af naar De Koel in Noord-Limburg in de wetenschap dat de laatste vier duels in winst waren omgezet. Vitesse wist ook dat het weer op gelijke hoogte kon komen met koploper Ajax en PSV kon passeren.

Met Openda en Darfalou als de twee aanvalsleiders had Vitesse het echter vanaf het begin moeilijk met het brutale spelletje dat VVV op de mat legde. Pasveer moest al snel optreden na een grote kans voor Donis. VVV nam initiatief en Vitesse moest achteruit.

2-0, en weer Giakoumakis. Vitesse verdedigt twee keer dramatisch Foto: Omroep Gelderland

Een puntgave voorzet van Machach op topscorer Giakoumakis was de eerste waarschuwing voor Vitesse. De Griek kopte na een kwartier knap raak en bracht de swingende thuisploeg op 1-0. Ruim tien minuten later was het al 2-0. Weer kwam de assist van Machach en weer was het de Griekse held Giakoumakis die het eindstation was.

Onherkenbaar

Vitesse speelde onherkenbaar en kwam er nauwelijks aan te pas al had de ploeg een kleine fase in de eerste helft iets meer grip. Verdedigend en ook op het middenveld werd Vitesse echter regelmatig voorbijgelopen door de gretige Limburgers.

Op slag van rust maakte Giakoumakis met een stift zelfs 3-0 en tekende daarmee voor een onvervalste hattrick. Het was zijn 19e goal van het seizoen, een ongelooflijk aantal voor een spits van een middenmoter in de eredivisie.

Na rust bracht Letsch Broja en Touré binnen de lijnen. Bero en Bruns mochten douchen. Vitesse toonde herstel in de tweede helft en pakte nu de controle. Tannane kopte op de lat, Wittek schampte de paal en ook Touré kreeg kansen. Tussendoor vond Broja wel het net waardoor de spanning in De Koel een beetje terugkeerde.

Maar wie anders dan Giakoumakis velde een kwartier voor tijd definitief het vonnis over Vitesse. Met weer een kopbal en een schutterende Vitesse-verdediging was het 4-1 en over en sluiten. Na vier overwinningen kregen de Arnhemmers zo een ongenadig pak slaag in Venlo en moet het voorlopig even pas op de plaats maken in de top van de eredivisie.

