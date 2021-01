Politie verricht arrestaties na noodbevel in Harderwijk

De politie meldde rond 20.00 uur dat in Harderwijk twee personen zijn aangehouden voor opruiing. Een van hen had een mes bij zich. Burgemeester Harm-Jan van Schaik heeft winkelcentrum Tweelingstad en omgeving aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

“Het is bijzonder triest dat dit opnieuw nodig is. Geweld en moedwillig vernielen van andermans bezit heeft een grote impact op bewoners en is onacceptabel. En dat accepteren we in Harderwijk niet. Daarom ben ik, in goed overleg met politie en de officier van justitie, voor de periode 27 januari om 18.00 tot 28 januari 06.00 uur overgegaan tot het instellen van een noodverordening voor winkelcentrum", laat de burgemeester weten op de website van de gemeente.

'Blijf zo veel als mogelijk thuis'

In het aangewezen gebied kan preventief worden gefouilleerd op bijvoorbeeld wapenbezit en vuurwerk. "Personen die alleen komen om te rellen, worden direct en adequaat aangepakt. Personen die niet in die gebieden hoeven zijn, moeten deze verlaten", benadrukt Van Schaik.

Zijn boodschap is simpel: "Blijf ook vanavond zo veel als mogelijk thuis. Ik doe hiervoor ook een beroep op ouders. Ik begrijp dat er veel onrust leeft onder de inwoners en ondernemers. Ook woede en onmacht. Burgerinzet op straat is nu niet de bedoeling. Ik heb er vertrouwen in dat de hulpdiensten dit robuust kunnen aanpakken.”

Inwoners en ondernemers beschermen

Ook in het centrum van Winterswijk geldt een noodverordening, vanwege aanhoudende signalen dat er protesten tegen de coronamaatregelen worden voorbereid. Het instellen van een noodverordening biedt burgemeester Joris Bengevoord meer mogelijkheden om de openbare orde en veiligheid te handhaven.

"Uit politie-informatie blijkt dat we rekening moeten houden met de mogelijkheid dat personen de openbare orde willen verstoren", schrijft Bengevoord op de website van de gemeente. "Daarom heb ik besloten per direct een noodverordening in te stellen om onze inwoners en ondernemers te beschermen. Ik roep iedereen op om thuis te blijven en zich aan coronamaatregelen en avondklok te houden."

De noodverordening in Winterswijk geldt voor onbepaalde tijd. Mensen die niet in het centrum hoeven te zijn, worden weggestuurd. Binnen het aangewezen gebied geldt een samenscholingsverbod van twee of meer personen.

In Nijmegen, Doetinchem en Zaltbommel werd eerder deze week ook al een noodbevel afgegeven omdat werd gevreesd voor ongeregeldheden rondom de avondklok.

